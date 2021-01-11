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Mersinli gazeteciler Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı MGC Başkanı Kaya Tepe: "Anadolu basının desteklenmesi gerekiyor"

İHA

Mersinli gazeteciler Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı MGC Başkanı Kaya Tepe: "Anadolu basının desteklenmesi gerekiyor"

Mersinli gazeteciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından Cumhuriyet Meydanında tören düzenledi. Pandemi nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı bugün gerçekleştirilen etkinlikte, MGC Başkanı Kaya Tepe tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Törende genç gazeteciler adına konuşan Melodi Dalgın, genç gazeteci kimliğinin yanında kadın gazeteci olmanın da haklı gururunu yaşadığını söyledi. Sektörün sorunlarının 1961 yılından beri değişmediğini vurgulayan Dalgın, "Mezun olduğum iletişim meslek lisesinde bu sektörde çalışan ben de dahil 10 parmağımı geçmeyecek kadar az arkadaşım var. Basın sektörü ne kadar çok desteklenir ve özgürleştirilirse o kadar özgün olur. Pandemi sürecinin başlamasıyla beraber birçok arkadaşımız işsiz kaldı. Hali hazırda çalışanlarda yüksek risk altında görevini yerine getirmeye devam etti. Bu süreçte halkın haberdar edilmesi konusunda yoğun mesai harcadık ve harcıyoruz. Umarım bugün burada konuşulanlar sektörel sorunların çözümüne ışık tutar da genç meslektaşlarım sektör değiştirmeyi düşünmez. Basın etiği ve ahlakına sahip olan tüm çalışan gazetecilerin günü bir kez daha kutlu olsun" dedi.

Tepe: "Anadolu basınının desteklenmesi gerekiyor"
MGC Başkanı Kaya Tepe, 10 Ocak’ın gazetecileri onurlandırmak için 1961 yılından beri kutlanan özel bir gün olduğunu belirterek, "Tabi bunu kutlayan da var kutlamak istemeyen de var. Özel günler bizi var eden şeylerdir. Özel günler bize yaşanılan olayları hatırlatan, anımsatan günlerdir. O yüzden sahip çıkmamız gerekir. 10 Ocak bizim dayanışma, birlik, beraberlik günümüzdür. Biz buna her koşulda, her şartta sahip çıkmamız gerekir. Tabi 2020 herkes için kötü bir yıl oldu. Özellikle korona virüs salgını tüm dünyayı etkiledi. Bu süreçte sahada çalışan 25 gazeteci arkadaşımızda virüse bağlı hayatını kaybetti. Bu süreçte gazeteci arkadaşlarımız da sağlık çalışanları kadar hep en ön saflarda yer aldılar. Tarihin her döneminde Anadolu basınına çok önemli görevler düşmüştür. Bu derece önemli görevler üstlenen Anadolu basını ve basın kuruluşları maalesef zor günler geçiriyor. Bunun birçok sebebi var. Özellikle yenilikler ve teknolojik gelişmeler Anadolu basınını iyice zora soktu. Burada herkese görev düşüyor. Anadolu basınının desteklenmesi gerekiyor. Özellikle yerel yönetimlerin bizlere desteklerini bekliyoruz. Bu vesileyle gerçek anlamda sahada çalışan tüm arkadaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Gültak: "Yasama, yürütme ve yargının yanında mutlaka medya olmalı ki, orada demokrasiden bahsedelim"
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise bugünün çok önemli bir gün olduğunu ifade ederek, "Hakikati günümüzde bulmak kolay değil. İşte gazetecilerin, medya mensuplarının yaptığı en iyi işte bu. Gazeteciler hakikati objektif, şeffaf bir şekilde zamanında kamuoyuna aktarıyor. Gerçekten kutsal bir meslek. Bu arkadaşlarımız kar, kış, soğuk demeden bu mesleği en güzel şekilde yerine getiriyorlar. Yasama, yürütme ve yargının yanında mutlaka medya, basın olmalı ki, orada demokrasiden bahsedelim. Yerel yöneticiler olarak bizde Mersin’de özellikle tüm medya mensuplarına elimizin, gücümüzün yettiği kadarıyla imkanlarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gazeteciler her şeye layıktır. Bizde gücümüzün yettiği kadarıyla yanlarında yer alacağız. Tüm gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.
MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan da bu dönemde hem çalışanların hem patronların mutlu olması gerektiğini kaydederek, "Sadece bir tarafın mutlu edilmesiyle işler yürümez. Bugün bunun çok daha farkındayız. Gazetecilere özgürce çalışma ortamını oluşturacağız ama onlara da ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde kalabilecekleri bir ortamı da oluşturmalıyız. Bu anlamda yerel basın tabi çok önemli. Özellikle yerel medyanın desteklenmesi çok önemli. Bütün gazeteci arkadaşların Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Seçer: "Ahlak kuralları çerçevesinde vazifesini yapmaya gayret eden gazetecilerin önünde saygıyla eğiliyorum"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, basın ahlak kuralları çerçevesinde vazifesini yapmaya gayret eden gazetecilerin önünde saygıyla eğildiğini ifade etti. Seçer, şöyle devam etti; "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Bir yandan gelişen dünya koşullarında geleneksel gazeteciliği teknolojik alanlara dönüştürmeye çalışma çabaları içerisinde olan medya, diğer taraftan diğer gelişmekte olan toplumlarda olduğu gibi ekonomik dalgalanmaların, gelişmelerin Türkiye’deki ya da gazetecilik yapılan ülkedeki, toplumdaki sosyal gelişmeler, siyasal gelişmelere ayak uydurma çabaları. Bir taraftan da ekonomik olarak bağımsız olma, kimseye yaslanmadan, kimseden bir icazet almadan, destek almadan gazetecilik yapma, yani temel prensipler çerçevesinde, basın ahlak kuralları çerçevesinde vazifesini yapmaya gayret eden namuslu gazeteciler. Bir kere onların önünde, sadece ve sadece onların önünde saygıyla eğiliyorum.”
Tören, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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