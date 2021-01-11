Erdemli Belediyesinden Bakan Selçuk’a destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdemli Belediyesinden Bakan Selçuk’a destek

İHA

Erdemli Belediyesinden Bakan Selçuk’a destek

– Mersin’in Erdemli Belediyesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un okullarda İstiklal Marşı okunmasına ilişkin yaptığı çağrıya destek verdi. Erdemli Belediyesi, Bakan Selçuk’un çağrısına ilçe genelinde saat 10.00’da İstiklal Marşının yayınlanması ve belediye personeli ile marşı toplu olarak okuyarak destek oldu.
Dün akşam saatlerinde sosyal medyadan İstiklal Marşının saat 10.00’da tüm ülkede okunması için çağrı yapan Bakan Selçuk’a bir destek de Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’dan geldi. Pandemi kurallarına uygun şekilde Belediye çalışanları tarafından kurum önünde toplanılarak okunan İstiklal Marşı, tüm ilçede yankılandı.
Milli ve manevi miraslara sahip çıkmanın her Türk vatandaşının asli görevi olduğuna dikkat çeken Başkan Tollu, “Uzun süredir okullarımızın kapalı olması münasebeti ile maalesef evlatlarımız, İstiklal Marşı’nı okumaktan mahrum kaldılar. Milli Eğitim Bakanlığımızın önderliğinde bugün bütün okullarımızda özlemle, hasretle, şanla, şerefle İstiklal Marşımızı okuduk. Biz de Milli Eğitim Bakanımızın bu düşüncesinden hareketle Erdemli Belediyesi olarak, belediye personelimizle birlikte aynı saatte aynı zaman diliminde gururla, şanla, şerefle İstiklal Marşımızı hep birlikte okuduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersinli gazeteciler Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı MGC Başkanı Kaya Tepe: "Anadolu basının desteklenmesi gerekiyor"
YEREL HABERLER Mersinli gazeteciler Çalışan Gazeteciler Günü’nü ...
Toroslar Belediyesinden Bakan Selçuk’un çağrısına destek
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden Bakan Selçuk’un çağrısına ...
Mezitli Belediyesi Basın evi törenle açıldı Mezitli Belediyesinin, Mersin basınının kullanımı için hayata geçirdiği Basın Evi, düzenlenen törenle açıldı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde açılışı gerçekleştirilen Basın Evi, Mersinli gazetecilerin toplantı ve buluşmalarını gerçekleştirebilecekleri bir mekan olacak
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi Basın evi törenle açıldı Mezitli ...
Silifke'de uyuşturucu içen ve satan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Silifke'de uyuşturucu içen ve satan 4 kişi yakalandı
Arslan: "2021 hedefimiz Avrupa pazarı"
YEREL HABERLER Arslan: "2021 hedefimiz Avrupa pazarı"
Mersin'de okullarda bayrak töreni
YEREL HABERLER Mersin'de okullarda bayrak töreni
Silifke´de uyuşturucu operasyonuna 4 gözaltı
YEREL HABERLER Silifke´de uyuşturucu operasyonuna 4 gözaltı
Hemzemin geçit görevlilerine eğitim
YEREL HABERLER Hemzemin geçit görevlilerine eğitim
2021 meyve ve sebze ihracatında fırsat yılı Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 138 milyar dolarlık küresel yaş meyve sebze ticaretinde Türkiye’nin 2020 yılında yüzde 21 artışla 2,73 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığın belirtti
YEREL HABERLER 2021 meyve ve sebze ihracatında fırsat yılı Akdeniz ...
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası Mersin’de görev yapan ve polislerin 'can dostları' olan 4 narkotik dedektör köpeği, 2020 yılında da zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki 'Black', 'Brego', 'Mila' ve 'Anka' kimsenin göremediği ve koku alamadığı yerlerde hassas burunlarıyla uyuşturucu maddelerini bularak, polislerin eli, ayağı oluyor
YEREL HABERLER Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası Mersin’de ...
Kayıp 20 keçi ormanda bulundu
YEREL HABERLER Kayıp 20 keçi ormanda bulundu
Katlı otopark çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Katlı otopark çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlığı çerçevesinde 3 ayda 41 toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlığı çerçevesinde 3 ...
Mersin´de meyveler çiçek açtı, göletler kurudu
YEREL HABERLER Mersin´de meyveler çiçek açtı, göletler kurudu
Bozdoğan: “Tarsus halkı için çalışıyorsunuz, benim için değil”
YEREL HABERLER Bozdoğan: “Tarsus halkı için çalışıyorsunuz, benim ...
Mersin Valiliğinden gözaltı açıklaması
YEREL HABERLER Mersin Valiliğinden gözaltı açıklaması
Tarsus İdman Yurdu - GMG Kastamonuspor: 2-0
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu - GMG Kastamonuspor: 2-0
2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - GMG Kastamonuspor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - GMG Kastamonuspor: 0
Mersin Büyükşehir GSK, başarıdan başarıya koşuyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir GSK, başarıdan başarıya koşuyor
Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada tarım işçilerine çorba dağıtıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada tarım işçilerine ...
Tarlada üretip yanı başında satıyor
YEREL HABERLER Tarlada üretip yanı başında satıyor
Gülnar'a 27.5 kilometre içmesuyu hattı döşendi
YEREL HABERLER Gülnar'a 27.5 kilometre içmesuyu hattı döşendi
Atıklar Mersin Büyükşehir Belediyesinin atölyelerinde yeniden hayat buluyor
YEREL HABERLER Atıklar Mersin Büyükşehir Belediyesinin atölyelerinde ...
Toroslar Belediyesi kiracılarından 6 ay kira almayacak
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi kiracılarından 6 ay kira ...