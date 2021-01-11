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Mersin’e turizmde yeni destinasyon için ilk adım atıldı “Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamındaki projeler, törenle imzalandı

İHA

Mersin’e turizmde yeni destinasyon için ilk adım atıldı “Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamındaki projeler, törenle imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen “2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen projeler, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirilen törenle imzalandı.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, AB Dış İlişkiler Koordinatörü Murat Ozan ve ÇKA yetkilileri katıldı.

“Projeyi 62 kilometrelik destinasyonda gerçekleştireceğiz”
İmza töreninde konuşan Vali Su, Mersin Valiliği tarafından yürütülen projenin, Silifke'den Uzuncaburç ve Narlıkuyu’ya kadar olan yaklaşık 62 kilometrelik destinasyonda gerçekleştirileceğini söyledi. Proje kapsamında 4 adet antik yol ile 1 adet parkur çalışması olacağını belirten Su, “Bu 62 kilometrelik parkur üzerinde yaklaşık 31 adet taşınmaz kültür varlığı ile ilgili çalışma yapacağız. Yine bu güzergahta tabelalandırma çalışmaları yaparak, 14 adet bungalov evleri yapacağız. Turistlerin konaklayabilmeleri için kafe ve hediyelik eşya satış reyonları gibi sosyal donatı alanları gerçekleştireceğiz. Ayrıca ev pansiyonculuğu konusunda 30 kişiye hizmet içi eğitimi yapacağız. Yine 3 günlük planladığımız misafir ilişkileri, yönetimi, satış ve pazarlama konusunda hizmet içi eğitimler yaparak, oradaki esnafımıza ve çalışma yapacaklara girişimcilik eğitimi vereceğiz” dedi.
Proje ile belirlenen 62 kilometrelik güzergahta çok yeni bir destinasyon oluşturulacağını ve bu destinasyonda yapılacak ilgili tüm çalışmaların proje kapsamında destekleneceğini belirten Vali Su, projenin Mersin’in turizm potansiyelinin geliştirilmesine ciddi bir ivme kazandıracağını vurguladı.
ÇKA Genel Sekreteri Ülger ise proje kapsamında verilecek maddi destekler hakkında bilgi vererek, projelerin hayırlı olmasını diledi.

Deniz turizmi geliştirilecek
Mersin Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen Mersin Su Sporları ve Yaşam Merkezi projesi ile de Mersin’de turizmin deniz turizmi odaklı yaklaşım çerçevesinde geliştirilerek, deniz turizminden elde edilen katma değerin yükseltilmesi ve Mersin’deki deniz turizminden yararlanan turist sayısının arttırılması ve deniz turizmi kaynaklı gelirlerinin arttırılması hedefleniyor.
Ayrıca Mersin Su Sporları ve Yaşam Merkezinin içerisinde bulunan Mersin Su Altı Heykel Parkı Dalış Merkezi, 140 heykelli Su Altı Heykel Parkı, Su Sporları ve Sahil Sporları Merkezi, Bungalov ve Çadırlı Kamp Alanlarından Oluşan Konaklama Birimleri ve Rekreasyon Alanları ile birlikte oluşturulması ve Mersin Deniz Turizmi Odaklı Tanıtım ve Yaygınlaştırma Kampanyasının başlatılacağı bildirildi.
Vali Su’nun, projeye destek veren paydaş kurumlara, kalkınma ajansına ve kültür müdürlüğüne teşekkür etmesinin ardından protokol imzalandı.

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