Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosuna 3 ödül

2. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri açıklandı. Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Ezop’ adlı oyunuyla 3 ödüle birden değer görüldü.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Koordinatörlüğünü Yetkin Yüksel’in, başkanlığını Dr. Öğretim Üyesi Erbil Göktaş’ın yaptığı organizasyonun jürisinde Mustafa İri, Prof. Dr. Sema Göktaş, Prof. Dr. Erhan Tuna, Hacer Akbaba ve Şule Kazgan yer aldı. Jüri, yaptığı değerlendirmede ‘Yılın Yapımı’ dalında, Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosunda sahnelenen Ezop adlı eseri ödüle değer buldu.

Ödül Jürisi, Haşmet Zeybek En İyi Yönetmen Ödülünü Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosunun ‘Ezop’ adlı oyunu dolayısıyla Nihat Çapar’a verdi. Jüri, aynı oyundaki performansı dolayısıyla Murat Çapar’ı ‘Yılın Performansı’ ödülüne değer buldu.

Tarsus Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan Tarsus Şehir Tiyatrosu, 'Ezop' adlı oyun ile ilk gösterimini gerçekleştirmesinin ardından, Adana ve Mersin'de de oyunu sahnelenmişti. Kurumsal bir yapının ilk taşını oluşturulan Tarsus Şehir Tiyatrosu, Tarsus Belediyesi Tiyatro Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Göreve geldikleri günden bu yana; eğiten, üreten, sağlıklı ve kültürlü Tarsus’u inşa etme çabalarının devam ettiğini belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Sanat dalında gelen bu ödüller, sanatın yapıcı ve birleştirici gücüne olan inancımızı pekiştirdi. Geçtiğimiz yıl verdiğimiz destek ile kurulan Tarsus Şehir Tiyatromuz 'Ezop' isimli oyunuyla 3 ödül birden alarak bizleri onurlandırdı. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Oyunumuza ilgi gösteren eleştirmenleri ve sanatseverleri saygı ile selamlıyorum” dedi.

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