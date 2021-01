Seçer: “Pandemi, tarımın önemini bir kez daha ortaya koydu” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından tarımsal öğretimin başlamasının 175. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı

Tarımsal öğretimin başlamasının 175. yılı dolayısıyla Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından düzenlenen törene katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, pandeminin, tarımın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, “Savaşta, barışta, her koşulda; dünya var olduğu sürece bu çalışma alanı da var olacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından tarımsal öğretimin başlamasının 175. yılı dolayısıyla düzenlenen Atatürk Anıtına çelenk sunma törenine katıldı. Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Necmi Birim’in ev sahipliğinde Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe de katıldı.

Törende, Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Birim tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.



“Dünya var olduğu sürece tarım da var olacak”

Başkan Seçer, törende yaptığı konuşmada, pandemi döneminde tarımın öneminin daha da ortaya çıktığını belirterek, “İçinde bulunduğumuz süreç tarım sektörünün ne kadar önemli bir çalışma alanı olduğunu gösterdi. Pandemi ile savaş günleri ya da olağanüstü koşullar, her ne koşul olursa olsun yaşamın devam edebilmesi için insanların beslenmesi gerekiyor. Biyolojik yaşamın devamı için mutlaka insanlar üretim yapmalı, bitkisel üretim yapmalı, hayvancılık yapmalı, bunları gıdaya dönüştürmeli. Savaşta, barışta, her koşulda; dünya var olduğu sürece bu çalışma alanı da var olacak” diye konuştu.

Kendisinin de bir ziraat mühendisi olarak bu alanda yaşanan gelişmeleri ve sorunları izlediğini vurgulayan Seçer, “Gereğinden çok fazla üniversite var ve oradan mezun olan mühendisler var. Bu da bu alanda enflasyonu meydana getiriyor. Gerçek anlamda tam, iyi yetişmiş mühendislerin ortaya çıkmasına engel olan bir sistem. Sayı olarak fazla ama içine baktığınız zaman beklediğiniz eğitim kalitesinin olmadığı bir öğrenimden söz ediyoruz. Bunun süratle değiştirilmesi lazım. Yasak savmak, yaptık demek için üniversitelerde, Türkiye’de ihtiyaç olmayan alanlarda sadece ziraat demiyorum, birçok alan var, gereksiz yere fakültelerin açılmaması gerekiyor. Çocuklarımız bir umutla fakültelere gidiyor ama mezun olduğu zaman bir hayal kırıklığıyla karşılaşıyorlar, çünkü iş bulamıyorlar. Çalışma alanı bulamıyorlar” ifadelerini kullandı.



“Burada katma değeri yüksek ürünler üretmek mümkün”

Seçer, Mersin’in önemli bir tarım havzası olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu imkanları gerçekleştirdikleri projelerle desteklemeye çalıştıklarını ifade ederek, “Burada tarımın her alanında faaliyet göstermek ve katma değeri yüksek ürünler üretmek mümkün. İlçe belediyelerimiz de biz Büyükşehir olarak da özellikle tabi ki hedef kitlemiz küçük aile işletmeleri, yoksul, geliri düşük çiftçilerimiz. Onların üretimine katkı sunmak, kooperatifleşmeyi yaygınlaştırmak, kurulan kooperatiflerin istikrarlı bir şekilde faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak, el emeklerinin, göz nurlarının ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak yerel yönetimler olarak bizim en temel amacımız. Farklı projelerde ilçeler, büyükşehir güzel işler yapıyor tarım sektöründe. Biz bunları artırarak devam edeceğiz” dedi.



“Dokunduğumuz üretici sayısını artırmaya ve Mersin’e değer katmaya devam edeceğiz”

2021 yatırım programında tarımsal projelerin oldukça fazla olduğundan da bahseden Seçer, “Hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde bu projeleri tahkim etmeye, sayısını, kalitesini artırmaya, dokunduğumuz insan, üretici sayısını arttırmaya ve Mersin’e değer katmaya devam edeceğiz. Ben meslektaşlarımın gününü kutluyorum. Bir kez daha üretimin, tarımın önemini vurgulamak istiyorum. Çalışmalıyız, çok daha fazla çalışmalıyız. Üretmeliyiz, çok daha fazla üretmeliyiz. Bunu aydınlık yarınlarımız için yapmak zorundayız. Gelecek jenerasyonlar için, çocuklarımız için yapmak zorundayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.