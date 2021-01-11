ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Öznur Kablo: 64-71

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Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

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Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)-SALON: Servet Tazegül Spor Salonu

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Sami Özel (xx), Murat Arıkanlı (xx)

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Manolya Kurtulmuş (xxx) 15, Melis Talay (x) 2, Göksen Fitik (xxx) 15, Kristine Anigwe (xxx) 14, Lyudmyla Haumenko (xxx) 13, Fatmanur Karakaş (x) 3, İlayda Güner (x) 2, Feride Şevval Akalan(x), Yeliz Doğan (x), Berfin Demir

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Kia Niema Vaughn (xxx) 16, Jasmine Thomas (xx) 9, Tuğçe Canıtez (xx) 8, Kayla McBride (xxx) 13, Kiah Stokes (xx) 4, Olcay Çakır Turgut (xx) 8, Sevgi Uzun (xx) 9, Cecilia Zandalasini (x) 4, Duygu Özen, Banu Şimşek

1'İNCİ PERİYOT: 11-24

İLK YARI: 23-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-59Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu ağırladı. Mücadele 64-71 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN

2021-01-11 16:47:45



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