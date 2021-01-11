Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 64 - Fenerbahçe: 71

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında evinde Fenerbahçe’yi ağırlayan Çukurova Basketbol, maçı 7164 kaybetti
Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan maça hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 2411 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren sarı lacivertli ekip, devreye 3823 önde girdi. Maçın 3. periyodu karşılıklı sayılarla geçti. Bu periyotta da aradaki farkı koruyan deplasman ekibi, 5946 önde bitirdi. 4. periyot ise kıran kırana geçti. Ev sahibi ekip, bu periyotta aradaki sayı farkını 5'e kadar düşürmeyi başarsa da maçı 7164 kaybetti.
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Sami Özel xx, Murat Arıkanlı xx
Salon: Servet Tazgül Spor Salonu
Çukurova Basketbol: Manolya Kurtulmuş xxx 15, Fatmanur Karakaş x 3, Melis Talay x 2, Gökşen Fitik xxx 15, İlayda Güner x 2, Kristine Canigme xx 14, Liudmyla Naumenko xx 13
Fenerbahçe: Kia Niema Vaughn xxx 16, Olcay Çakır Turgut x 8, Jasmine Loretta Thomas x 9, Sevgi Uzun x 9, Tuğçe Canitez x 8, Kayla Renae Mc Bride xx 13, Cecilia Zandalasini x 4, Kiah İrine Stokes x 4
1. periyot: 1124 (Fenerbehçe lehine)
2. periyot: 2338 (Fenerbahçe lehine)
3. periyot: 4659 (Fenerbahçe lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.