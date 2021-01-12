Kiralık aracı kundakladı, olan rent a car firmasına oldu Mersin'de bir araç kiralama firmasının 3 günlüğüne kiraladığı araç, aracı kiralayan şahsın husumetlisi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verilirken, firma sahibi şüphelinin 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi Hurdaya dönen aracın kundaklanma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kiralık aracı kundakladı, olan rent a car firmasına oldu Mersin'de bir araç kiralama firmasının 3 günlüğüne kiraladığı araç, aracı kiralayan şahsın husumetlisi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verilirken, firma sahibi şüphelinin 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi Hurdaya dönen aracın kundaklanma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

İHA

Kiralık aracı kundakladı, olan rent a car firmasına oldu Mersin'de bir araç kiralama firmasının 3 günlüğüne kiraladığı araç, aracı kiralayan şahsın husumetlisi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verilirken, firma sahibi şüphelinin 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi Hurdaya dönen aracın kundaklanma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

Mersin'de bir araç kiralama firmasının 3 günlüğüne kiraladığı araç, aracı kiralayan şahsın husumetlisi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verilirken, firma sahibi şüphelinin 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
İddiaya göre, 9 Ocak tarihinde merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi Meltem Sitesi'nde meydana gelen olayda, O.U. adlı şahsın bir araç kiralama firmasından 3 günlüğüne kiraladığı otomobil, sabaha karşı saat 01.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Kundaklama sonucu alev topuna dönen otomobil kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olayın ardından çalışma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera görüntülerinden zanlıya ulaştı. Şüphelinin, aracı kiralayan şahsın arkadaşı olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden E.D., sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Firma sahibi, şüphelinin serbest bırakılmasına tepkili
Araç kiralama firması sahibi Halil Öter, iki şahıs arasındaki husumetin bedelini kendisinin ödediğini belirterek, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. İş yerini açalı henüz 1 yıl olduğunu ifade eden Öter, "Cuma akşamı aracı bir şahsa kiraya verdim. Verdiğim arkadaş Tece'deki evine gitmiş. Husumetli olduğu bir arkadaşı varmış ve kendisini sürekli tehdit ediyormuş. Kendi aralarında olan bir durum bu. Sonra husumetli olduğu bu kişi, ticari bir taksi ile petrol istasyonuna gitmiş, oradan benzin aldıktan sonra gelip sitenin önünde park halindeki aracı kundaklamış" dedi.
Olayın ardından aracı kiraya verdiği kişinin kendisini arayarak durumu bildirdiğini kaydeden Öter, "Olay yerine gittiğimde polisler oradaydı ve kamera kayıtlarını inceledik. Kiralayan kişinin ifadeleri doğrultusunda şüpheliye ulaşıldı. Tüm deliller, gözaltına alınan şüphelinin olayın faili olduğu yönünde. Ancak sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. Petrol istasyonuna götüren taksicinin ifadeleri de aynı yönde. Taksici bütün olup biteni anlatmış. Petrol istasyonundan benzin aldığını ve tekrar zanlıyı olay yerine getirdiğini, sonrasında evine götürüp bıraktığını söylüyor. Ayrıca petrol istasyonunun güvenlik kameralarında zanlının görüntüleri de mevcut. Tüm bunlara rağmen şüpheli serbest bırakıldı" diye konuştu.

"100 bin liralık zararımın tanzim edilmesini istiyorum"
Şu anda bu olayın en büyük mağdurunun kendisinin olduğunu dile getiren Öter, "100 bin liralık aracım yandı, kül oldu. Ama zanlı hiçbir şey olmamış gibi serbest kaldı. Bu olay benim zoruma gidiyor, kabul edemiyorum, geceleri yatarken uykum kaçıyor. Düşünün yanı 100 bin liralık mal varlığınızı kül ediyorlar ve kişi hiçbir şey olmamış gibi sosyal medyadan müzik atıyor, geziyor, eğleniyor. Ben zararımızın tanzim edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
Öter, bir yıllık bütün emeğinin kül olduğunu ifade ederek, karara itiraz edeceklerini ve zanlının tutuklanmasını talep edeceklerini söyledi. Halil Öter, şüphelinin sosyal medya üzerinden, olaydan bir kaç saate önce aracı kiralayan şahsı tehdit ettiğine yönelik yazışmaların da yer aldığını sözlerine ekledi.

Kundaklanma anı kamerada
Öte yandan, aracın kundaklanma anına ilişkin görüntüler de güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına, site önünde park halinde duran aracın aniden alev alarak yandığı anlara ilişkin görüntüler yer alırken, yanan aracın hurdaya dönmüş hali de cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silifke'de 60 öğrenciye klavyeli tablet bilgisayar
YEREL HABERLER Silifke'de 60 öğrenciye klavyeli tablet bilgisayar
Sağlıksız ortamda satılan maskeler tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Sağlıksız ortamda satılan maskeler tehlike saçıyor
Mersin´de PKK/KCK operasyonu: 6 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin´de PKK/KCK operasyonu: 6 tutuklama
Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 6 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 6 tutuklama
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Öznur Kablo: 64-71
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Öznur ...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 64 - Fenerbahçe: 71
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 64 ...
Seçer: “Pandemi, tarımın önemini bir kez daha ortaya koydu” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından tarımsal öğretimin başlamasının 175. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı
YEREL HABERLER Seçer: “Pandemi, tarımın önemini bir kez daha ortaya ...
Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, sezonu şampiyon olarak kapattı
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, sezonu şampiyon ...
Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosuna 3 ödül
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosuna 3 ödül
Mersin’e turizmde yeni destinasyon için ilk adım atıldı “Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamındaki projeler, törenle imzalandı
YEREL HABERLER Mersin’e turizmde yeni destinasyon için ilk adım ...
Öğr. Üyesi Dr. Ertuna: “Özgün haber alma ihtiyacı her zaman devam edecek” MTSO ve MGC işbirliğinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla online düzenlenen ‘Pandemi ve Medyada Dönüşüm: Fırsatlar ve Tehditler’ konulu seminerde, medyanın ve haberciliğin geleceği ele alındı
YEREL HABERLER Öğr. Üyesi Dr. Ertuna: “Özgün haber alma ihtiyacı her ...
Erdemli Belediyesinden Bakan Selçuk’a destek
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesinden Bakan Selçuk’a destek
Mersinli gazeteciler Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı MGC Başkanı Kaya Tepe: "Anadolu basının desteklenmesi gerekiyor"
YEREL HABERLER Mersinli gazeteciler Çalışan Gazeteciler Günü’nü ...
Toroslar Belediyesinden Bakan Selçuk’un çağrısına destek
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden Bakan Selçuk’un çağrısına ...
Mezitli Belediyesi Basın evi törenle açıldı Mezitli Belediyesinin, Mersin basınının kullanımı için hayata geçirdiği Basın Evi, düzenlenen törenle açıldı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde açılışı gerçekleştirilen Basın Evi, Mersinli gazetecilerin toplantı ve buluşmalarını gerçekleştirebilecekleri bir mekan olacak
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi Basın evi törenle açıldı Mezitli ...
Silifke'de uyuşturucu içen ve satan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Silifke'de uyuşturucu içen ve satan 4 kişi yakalandı
Arslan: "2021 hedefimiz Avrupa pazarı"
YEREL HABERLER Arslan: "2021 hedefimiz Avrupa pazarı"
Mersin'de okullarda bayrak töreni
YEREL HABERLER Mersin'de okullarda bayrak töreni
Silifke´de uyuşturucu operasyonuna 4 gözaltı
YEREL HABERLER Silifke´de uyuşturucu operasyonuna 4 gözaltı
Hemzemin geçit görevlilerine eğitim
YEREL HABERLER Hemzemin geçit görevlilerine eğitim
2021 meyve ve sebze ihracatında fırsat yılı Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 138 milyar dolarlık küresel yaş meyve sebze ticaretinde Türkiye’nin 2020 yılında yüzde 21 artışla 2,73 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığın belirtti
YEREL HABERLER 2021 meyve ve sebze ihracatında fırsat yılı Akdeniz ...
Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası Mersin’de görev yapan ve polislerin 'can dostları' olan 4 narkotik dedektör köpeği, 2020 yılında da zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki 'Black', 'Brego', 'Mila' ve 'Anka' kimsenin göremediği ve koku alamadığı yerlerde hassas burunlarıyla uyuşturucu maddelerini bularak, polislerin eli, ayağı oluyor
YEREL HABERLER Onlar zehir tacirlerinin korkulu rüyası Mersin’de ...
Kayıp 20 keçi ormanda bulundu
YEREL HABERLER Kayıp 20 keçi ormanda bulundu
Katlı otopark çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Katlı otopark çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor