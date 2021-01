Mersin Büyükşehir Meclisinde cemevi tartışması Mersin Büyükşehir Meclis Toplantısında, Tarsus’un Atalar Mahallesinde bir parselin cemevi yapılmak üzere ibadethane olarak işaretlenmesi teklifi görüşülürken tartışma yaşandı

Mersin Büyükşehir Meclis Toplantısında, Tarsus’un Atalar Mahallesinde bir parselin cemevi yapılmak üzere ibadethane olarak işaretlenmesi teklifi görüşülürken tartışma yaşandı. Bazı meclis üyeleri, cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesinin TBMM’nin yetkisinde olduğunu söylerken teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Bu ülke milliyetçisiyiz biz. Bu ülkede ayrımcılığı reddediyoruz. Hepimiz kardeşiz. Burası barış kenti, kardeşlik kenti” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı, Başkan Seçer başkanlığında yapıldı. Mecliste etnik ve mezhepsel ayrımcılık yapıldığına ilişkin iddialar üzerine tartışma yaşandı.



“Bu ülkede ayrımcılığı reddediyoruz”

Büyükşehir Meclisinde Tarsus ilçesi Atalar Mahallesi 194 Ada 1 parselin Yenice'ye ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre ibadethane olarak işaretlenmesine ilişkin madde görüşüldü. Bu konuda bazı meclis üyeleri arasında etnik ve mezhepsel ayrımcılık yapıldığına ilişkin tartışmalar yaşandı. Başkan Seçer, bir meclis üyesine yönelik olarak şunları söyledi:

“Bu konudaki hassasiyetimi tartıya koyamazsın. Bu konudaki hassasiyetimi, samimiyetimi tartacak kantar yok sizin elinizde. Hiç siyaset yapma rica ediyorum. Bu tarz siyaset sana yakışmıyor, rica ediyorum. Ne demek yani, kim burada ayrımcılık yapabilir? Kim buna müsaade edebilir? Lütfen kamuoyuna mesaj vereceğim diye, burada kendini yorma. Ben fırsat vermiyorum, sen rahat ol. Bu ülkeyi benden fazla sevmiyorsun. Bu ülke milliyetçisiyiz biz. Lütfen böyle ucuz politikalar yapmayalım. Bu ülkede ayrımcılığı reddediyoruz. Hepimiz kardeşiz. Burası barış kenti, kardeşlik kenti, bin kere söylüyorum. Kim kimi ayırabilir, kim kime ötekileştirebilir. Buna müsaade edemeyiz. Siyaset yapma adına şehri germeyin.”

Bir meclis üyesinin cemevlerinin ibadethane olmadığını dile getirmesi üzerine de Seçer, “Şimdi biz ‘cemevleri ibadethane statüsüne alınsın’ diye bir yasa yapmıyoruz. Şu anda üstünde bulunduğu parselin ibadet yeri olarak işaretlenmesini tartışıyoruz. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyin” diye konuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın cemevlerine daha çok maddi yardım yapılmasıyla ilgili değerlendirmelerine de yanıt veren Seçer, “Ben şimdi rakamlarla vereceğim. Siz dediniz ki, yardım yapmıyorsunuz, maddi sıkıntılar yaşanıyor. Daha önceki mecliste olan arkadaşlarımız bilir. Birer milyon lira yardım kararı almış meclis ve biz yönetime geldiğimizde şu anda rakamları hemen acil istetmedim ama hafızamda. Örneğin, Toroslar Cemevi bizden 800 bin lira para aldı, 200 bin lira da herhalde bitti. Bir taksit kaldı. Demek ki 1 milyon lira ödenmiş ya da 150 bin lira kalmış. Yenişehir Cemevi, burada yöneticisi de var. 1 milyon lira almış bizim dönemimizde. Yaklaşık yüzde 50’si duruyordu. Kalanını ödedik, yani 500 bin TL olan kısmını. Yine aynı şekilde, Mezitli Cemevi yüzde 50’sinden fazlası duruyordu, yüzde 60 civarında ödentisi yapılmamıştı. Bunları da ödedik. Ama Akdeniz Belediyesi cemevlerine merak ediyorum ne kadar yardımda bulunmuş? Onu da kendisinden söylemesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, ilk olarak Tarsus ilçesi Atalar Mahallesi 194 Ada 1 parselin ibadethane olarak işaretlenmesini meclis üyelerinin oylamasına sundu. Daha sonra, Tarsus ilçesi Yenice ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna gelen itirazları meclis üyelerinin oylarına sundu. İki oylama da oy çokluğuyla kabul edildi.



Seçer’den “Refakatçi Evi” müjdesi

Mecliste oylanan gündem maddelerinden birisi de Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde Sayıştay Bakanlığınca yapılması istenen değişiklik oldu. Seçer, söz konusu değişiklikle “Refakatçi Evi Projesi” ile ilgili bir eksiğin tamamlanmış olduğunu duyurdu. Mersin’in 16 bin kilometrekarelik geniş bir coğrafya üzerine kurulu olduğunu belirten Seçer, müştemilatı ve teşekkülü daha fazla olan büyük hastanelerin kent merkezinde yer aldığına dikkat çekti. Seçer, tedavi için kent merkezine gelen hastalara refakat eden kişilerin önemli sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayarak, “Gelip burada barınacak yer bulamıyorlar. Annesi hastanede yatıyor, kız kardeşi hastanede yatıyor, refakatçisi oda alamıyor. O kadar ekonomisi yok. Nerede kalacak? Bir yakını varsa 3 gün onun yükünü çekebilir ama uzun süre kalamıyorlar. Bunu hayata geçirdik. Bu yönetmelikle çalışmaları bitirdik” dedi.



“Hem otel esnafı kazanacak hem de hasta yakınları artık sefil olmayacak”

“Refakatçi Evi Projesi” ile hem refakatçilere hem de otel esnafına destek olacaklarını belirten Seçer, “Biz bunu otellerimizden hizmet almak suretiyle yapacağız. Pandemi dolayısıyla çok da sıkıntı yaşadılar. Hiç olmazsa biz de yaralarına merhem olabiliriz bu uygulamalarla. Hem otel esnafı kazanacak hem de hasta yakınları artık sefil olmayacaklar” diye konuştu.

“Refakatçi Evi Projesi”, merkez ilçelerin kırsal mahallelerinde ve diğer 9 ilçede yaşayan vatandaşlardan Mersin’deki üniversite ve kamu hastanelerine yatılı veya ayakta tedavi için gelen hasta, hasta yakınları ve refakatçileri kapsayacak. 18 yaşından küçük hastanın en fazla 2 refakatçisi, 18 yaşından büyük hastanın ise 1 refakatçisi hizmetten faydalanabilecek. Şehit ve gazi yakınlarına öncelik tanınacak. Her tedavi döneminde hasta yakını en fazla 30 gün konuk edilecek. Kanser tedavisi gören hastalar için ise süre 45 güne kadar uzatılabilecek.



Toplu taşıma esnafına vize ücreti indirimi

Gündem dışı maddeler bölümünde ise 2021 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesindeki Ulaşım Dairesi Başkanlığı bölümlerinde yapılacak değişiklikler de görüşüldü. Madde, ilgili komisyonlara oy birliğiyle sevk edildi. Seçer, konunun vizeler ve ruhsatlarla ilgili bir konu olduğundan söz ederek, “Bize talep geldi. Minibüsçü esnafı, halk otobüsü esnafı, servis esnafı, taksi esnafı. Bütün T, M, H, S ve C plakalı toplam 5 bin 415 araç var. Bunların bize ödeyecekleri vize ücretleri var 2021 yılına ait. Biz şöyle bir uygulama yapalım istedik. Bu ödentilerden indirim yapalım, S plakalılar yani servisler ama bunlardan okul servisi olanlar en mağdur olanlar. Bunlar hiç iş yapamadı. Bu vizelerden hiç para almamazlık yapamıyoruz, silemiyoruz, terkin yapamıyoruz. Bir değer almamız lazım. Bunlardan yüzde 90 ıskonto yapalım, yüzde 10’luk kısmını alalım diyoruz. Diğer T, M, H ve C olmak üzere, bunlar farklı araçlar, onlardan da yüzde 45 indirime gidelim. Bunu komisyona sevk edeceğiz zaten. Orada da değerlendirilecek” dedi.



“Toplu taşımada kullanım yaşını 15'e çıkarttık”

Toplu taşıma araçlarının 10 yıl olan trafikte olma yaşı ve devriyle ilgili de düzenleme yapacaklarını ifade eden Seçer, pandeminin neden olduğu ekonomik sorunlar ve travmalar nedeniyle hem devir işlemlerindeki süreyi hem de toplu taşımada kullanım yaşını 15'e çıkaracaklarını söyledi. Seçer, “10 yıl geçtiği zaman yapılamıyordu ya da 12 yaşına kadar bu araçlar toplu taşımada kullanılabiliyordu. Biz bunun her ikisini de pandeminin getirdiği ekonomik sorunlar, travmalar; bunları da göz önüne alarak, her ikisini de hem devir işlemlerindeki süreyi hem de toplu taşımada kullanım yaşını 15'e çıkarttık. Böyle bir teklifle geliyoruz komisyona. Diğer belediyelerle de değerlendirme yaptık, şartları inceledik, kendi koşullarımızı idare olarak göz önüne aldık. Bu teklifin Plan ve Bütçe ve Ulaşım Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum” diye konuştu.

Maddenin ilgili komisyonlara sevki oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste ayrıca, Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarının çalışma usul ve esaslarını belirleyen toplu taşıma araçları, özel halk otobüsü ve minibüs yönetmeliği ve ticari taksi yönetmeliğinin günümüz şartlarına uygun revize edilmesi de görüşüldü. Başkan Seçer, “Az önce bahsettiğim konu. Yaş meselesi. Devirlerde ve kullanımda. Bunu da yine Plan ve Bütçe, ayrı ayrı 2 teklif olarak ve Ulaşım Komisyonu’na sevkini oylarınıza sunuyorum” dedi ve maddenin ilgili komisyonlara sevki oy birliğiyle kabul edildi.

