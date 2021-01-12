Berdan Barajı'nda sular çekildi, atıklar gün yüzüne çıktı Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, Mersin merkez ve Tarsus ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı, kuraklık nedeniyle su seviyesinin oldukça düştüğü Berdan Barajı’nda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi Suların çekilmesiyle ortaya çıkan toprak alanda, çoğunluğunu evsel atıkların oluşturduğu çöpler temizlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Berdan Barajı'nda sular çekildi, atıklar gün yüzüne çıktı Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, Mersin merkez ve Tarsus ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı, kuraklık nedeniyle su seviyesinin oldukça düştüğü Berdan Barajı’nda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi Suların çekilmesiyle ortaya çıkan toprak alanda, çoğunluğunu evsel atıkların oluşturduğu çöpler temizlendi

İHA

Berdan Barajı'nda sular çekildi, atıklar gün yüzüne çıktı Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, Mersin merkez ve Tarsus ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı, kuraklık nedeniyle su seviyesinin oldukça düştüğü Berdan Barajı’nda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi Suların çekilmesiyle ortaya çıkan toprak alanda, çoğunluğunu evsel atıkların oluşturduğu çöpler temizlendi

Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, Mersin merkez ve Tarsus ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı, kuraklık nedeniyle su seviyesinin oldukça düştüğü Berdan Barajı’nda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan toprak alanda, çoğunluğunu evsel atıkların oluşturduğu çöpler temizlendi.
Mersin merkez ve Tarsus’un içme suyu ihtiyacını karşılayan, yaşanan kuraklık nedeniyle su debisi oldukça düşen Berdan Baraj gölü havzasında Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri tarafından temizlik çalışması gerçekleştirildi. Baraj göl yatağında kuraklık nedeniyle debinin oldukça düşmesiyle birlikte toprak alanda evsel atıkların oluşturduğu çöpler ortaya çıktı. Baraj ana kapak bölgesi ve İncirlikuyu Mahallesi çevresi başta olmak üzere birçok noktada 25 personelin görev almasıyla yürütülen çalışma kapsamında barajdan cam şişe, poşet gibi atıklar başta olmak üzere çöpler ve araç lastikleri çıkarıldı. Temizlik faaliyeti kapsamında su yüzeyinde bulunan çöpler de ekipler tarafından toplanarak, kamyonlarla taşındı.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, baraj havzasında yaşanan kirliliğin üzücü verici olduğunu kaydederek, “Berdan Baraj gölü, bölgemizin en önemli hayat damarlarından biri. Mersin merkez ve Tarsus’un içme suyunu karşılayan barajda, yaşanan kuraklık nedeniyle su debisinin düşmesi ve toprak alanın ortaya çıkmasıyla çoğunluğunu evsel atıkların oluşturduğu çöpler de gün yüzüne çıktı” dedi.

“Çıkan çöpleri görünce gerçekten üzüldüm”
Büyükşehir ve MESKİ ekiplerinin ortak çalışması ile baraj havzasında detaylı temizlik çalışması yapıldığını belirten Boltaç, “Başkanımız Vahap Seçer, çevre konusunda oldukça duyarlı. Bu noktada ekiplerimiz özverili şekilde çalışma yürüterek baraj gölünde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çıkan çöpleri görünce gerçekten üzüldüm. Sağlığımız için oldukça önemli olan çevre temizliği konusunda hepimize görevler düşüyor. İçme suyunun, sağlığın ve toprağın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren bir süreç yaşıyoruz. Umarım bundan sonraki süreçte çevre temizliği konusunda herkes daha duyarlı olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin Büyükşehir Meclisinde cemevi tartışması Mersin Büyükşehir Meclis Toplantısında, Tarsus’un Atalar Mahallesinde bir parselin cemevi yapılmak üzere ibadethane olarak işaretlenmesi teklifi görüşülürken tartışma yaşandı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Meclisinde cemevi tartışması Mersin ...
Dijital Liderler Mersin'de Projesi 2021'de de Mersin'e yön veriyor
YEREL HABERLER Dijital Liderler Mersin'de Projesi 2021'de de ...
Seçer: “Büyükşehir belediyemiz 2019’da denetimlerden başarıyla çıkmıştır” Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde, merkez Mezitli ilçesindeki alanın imara açılmasına ilişkin talep reddedildi. Söz konusu alan planlara ‘yeşil alan’ olarak geçti
YEREL HABERLER Seçer: “Büyükşehir belediyemiz 2019’da denetimlerden ...
Kiralık aracı kundakladı, olan rent a car firmasına oldu Mersin'de bir araç kiralama firmasının 3 günlüğüne kiraladığı araç, aracı kiralayan şahsın husumetlisi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verilirken, firma sahibi şüphelinin 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi Hurdaya dönen aracın kundaklanma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Kiralık aracı kundakladı, olan rent a car firmasına ...
Silifke'de 60 öğrenciye klavyeli tablet bilgisayar
YEREL HABERLER Silifke'de 60 öğrenciye klavyeli tablet bilgisayar
Sağlıksız ortamda satılan maskeler tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Sağlıksız ortamda satılan maskeler tehlike saçıyor
Mersin´de PKK/KCK operasyonu: 6 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin´de PKK/KCK operasyonu: 6 tutuklama
Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 6 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 6 tutuklama
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Öznur Kablo: 64-71
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Öznur ...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 64 - Fenerbahçe: 71
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 64 ...
Seçer: “Pandemi, tarımın önemini bir kez daha ortaya koydu” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından tarımsal öğretimin başlamasının 175. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı
YEREL HABERLER Seçer: “Pandemi, tarımın önemini bir kez daha ortaya ...
Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, sezonu şampiyon olarak kapattı
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, sezonu şampiyon ...
Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosuna 3 ödül
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosuna 3 ödül
Mersin’e turizmde yeni destinasyon için ilk adım atıldı “Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamındaki projeler, törenle imzalandı
YEREL HABERLER Mersin’e turizmde yeni destinasyon için ilk adım ...
Öğr. Üyesi Dr. Ertuna: “Özgün haber alma ihtiyacı her zaman devam edecek” MTSO ve MGC işbirliğinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla online düzenlenen ‘Pandemi ve Medyada Dönüşüm: Fırsatlar ve Tehditler’ konulu seminerde, medyanın ve haberciliğin geleceği ele alındı
YEREL HABERLER Öğr. Üyesi Dr. Ertuna: “Özgün haber alma ihtiyacı her ...
Erdemli Belediyesinden Bakan Selçuk’a destek
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesinden Bakan Selçuk’a destek
Mersinli gazeteciler Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı MGC Başkanı Kaya Tepe: "Anadolu basının desteklenmesi gerekiyor"
YEREL HABERLER Mersinli gazeteciler Çalışan Gazeteciler Günü’nü ...
Toroslar Belediyesinden Bakan Selçuk’un çağrısına destek
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden Bakan Selçuk’un çağrısına ...
Mezitli Belediyesi Basın evi törenle açıldı Mezitli Belediyesinin, Mersin basınının kullanımı için hayata geçirdiği Basın Evi, düzenlenen törenle açıldı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde açılışı gerçekleştirilen Basın Evi, Mersinli gazetecilerin toplantı ve buluşmalarını gerçekleştirebilecekleri bir mekan olacak
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi Basın evi törenle açıldı Mezitli ...
Silifke'de uyuşturucu içen ve satan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Silifke'de uyuşturucu içen ve satan 4 kişi yakalandı
Arslan: "2021 hedefimiz Avrupa pazarı"
YEREL HABERLER Arslan: "2021 hedefimiz Avrupa pazarı"
Mersin'de okullarda bayrak töreni
YEREL HABERLER Mersin'de okullarda bayrak töreni
Silifke´de uyuşturucu operasyonuna 4 gözaltı
YEREL HABERLER Silifke´de uyuşturucu operasyonuna 4 gözaltı
Hemzemin geçit görevlilerine eğitim
YEREL HABERLER Hemzemin geçit görevlilerine eğitim