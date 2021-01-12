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Gümrük müşavirleri, gümrük beyannameleri yazılımının devlet eliyle yürütülmesini istiyor

İHA

Gümrük müşavirleri, gümrük beyannameleri yazılımının devlet eliyle yürütülmesini istiyor

– Gümrük müşavirleri, gümrük beyannameleri yazılımının devlet eliyle yürütülmesini istedi. Gümrük müşavirleri, “Biz de diğer bakanlıklarda olduğu gibi beyannamelerimizi Gümrükler Genel Müdürlüğü Bilge Sistemi üzerinden geliştirilecek bir yazılımı kullanarak oluşturmak istiyoruz” talebini dile getirdi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 18 No’lu Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, sektördeki gelişmeleri değerlendirdi. Sektörün daha verimli çalışabilmesi adına talep edilen yeni düzenlemelere değinen Meclis Üyeleri, özellikle gümrük beyannameleri yazılımının devlet eliyle yürütülmesini istedi.
MTSO 18 No’lu Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, pandemi sürecinin sektöre yansımalarını anlattı. Bu dönemde dış ticarette ciddi sıkıntılar yaşanmadığını, dış ticaret firmalarının yeni pazarlara açılarak çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan meclis üyeleri, çalışmalardaki verimin artırılabilmesi adına yapılması gerekenlere dikkat çekti. Gümrük beyannamelerinin devlet eliyle yürütülmesinden hizmet tarifelerine yönelik beklentilerine, ulaşım sorununun çözümünden liman kapılarındaki sistemin yeniden gözden geçirilmesine kadar birçok konu ele alındı.

“Sektörde son 23 aydır ciddi hareket var”
Meclis Üyesi Cebrail Orman, dış ticaretin pandemiden diğer sektörler kadar olumsuz etkilenmediğini söyledi. Orman, “Verilerden de anlaşılacağı gibi özellikle kasım ve aralık ayında ihracatta yoğun bir yükseliş oldu. Pandeminin ilk başladığı aylarda bir duraklama oldu ama özellikle son 23 aydır sektörde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor” dedi.
Bu hareketliliğin daha da verimli şekilde yönetilebilmesi adına bir takım beklentileri bulunduğuna dikkat çeken Orman, bunun için sistemsel değişiklikler beklediklerini belirtip, özellikle gümrük beyannamelerine değindi. Gümrük müşavirlerinin gümrük beyannamelerini oluştururken yazılım konusunda özel sektörden hizmet aldığını dile getiren Orman, şunları söyledi:
“Sektörde bu konuda faaliyet gösteren yazılım şirketleri var. Bu şirketlerden hizmet almamız durumunda ciddi bir maddi külfetle karşılaşmamız yanında zaman zaman oluşan aksaklıklar gecikmelere de yol açıp sıkıntı yaşamamızı beraberinde getiriyor. Aynı zamanda özel sektörden hizmet almamız nedeniyle hizmet verdiğimiz firmaların ticari gizliliği de kalmıyor. Her türlü bilgi üçüncü kişilerin eline geçmiş oluyor. Biz de diğer bakanlıklarda olduğu gibi beyannamelerimizi Gümrükler Genel Müdürlüğü Bilge Sistemi üzerinden geliştirilecek bir yazılımı kullanarak oluşturmak istiyoruz. Bakanlığın sayfasındaki atıl durumdaki sistem aktifleştirilerek hizmete alınmalı. Mevcut durumda aynı anda bir gemiye yükleme yapmak için iki gümrük müşaviri ayrı kanallardan beyanname hazırlıyor ve bir tanesinin sisteminde kopma yaşanınca haksız rekabet oluşuyor. Çalışma tek elden yürütülürse sistemde bir kopma olduğunda bunun sebebini saptamak daha kolay olacağı gibi tüm gümrük müşavirleri de eşit şartlarda çalışma fırsatı bulacak, yazılım aksaklığı nedeniyle yaşanabilecek sorunlarda haksız cezaların da önüne geçilmiş olacak. Aynı zamanda dış ticaret şirketlerinin bilgileri sadece bakanlık tarafından depolanıp arşivlenecek.”
Hizmet Ücret Tarifelerinin belirlenmesine de değinen Orman, her yıl sonunda bir sonraki yılın hizmetleri için asgari ücret tarifesinin yayınlandığını hatırlatarak, hizmet tarifelerinin çalışanların asgari ücretine yapılan zam oranının altında olmaması gerektiğini söyledi. Gümrük müşavirlerinin en önemli gider kalemini personel ücretlerinin oluşturduğunu hatırlatan Orman, “Ayakta kalıp çalışmalarımızı daha rahat sürdürebilmemiz adına hizmet tarifelerinin en az çalışanlara yapılan asgari ücret artış oranında gerçekleşmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“Pandemi sonrası dış ticarette yeni pazarlar eklendi”
Meclis Üyesi İsmet Sökün de dış ticarette yeni pazarların açılıyor olması dolayısıyla sektör adına sorunsuz bir yılı geride bıraktıklarını belirtti. Avrupa ve Uzakdoğu’da yeni pazarlar ile çalışılmaya başlandığını kaydeden Sökün, “Dış ticaret firmaları pazar çeşitlemesine gidip çalışmalarını sürdürdüğü sürece biz de hizmet sektörü olarak elimizden gelen en iyi hizmeti verme gayretini sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Mevcut durumda şehir içinde en ciddi sorunu ulaşım kanallarında yaşadıklarını söyleyen Sökün, hafta sonları dahi TIR kuyruklarının kesilmediğini vurguladı. Organize Sanayi Bölgesi otoban bağlantısının halen açılmaması nedeniyle bu kuyrukların kaçınılmaz olduğunu dile getiren Sökün, durumun Mersin trafiğini de sektörü de olumsuz etkilediğini, dış ticaret firmalarına ve nakliye firmalarına zaman kaybettirdiğini söyledi. Sökün, vakit kaybedilmeden otoban ya da ikinci çevre yolu gibi ulaşıma yönelik yatırımların yapılmasını beklediklerini, aksi halde her geçen yıl bu konudaki sorunun büyüyeceğini söyledi.
Aynı zamanda liman kapılarındaki yük girişlerindeki yoğunluğun devam ettiğini de belirten Sökün, sistemin gözden geçirilmesinde fayda olduğunu, yük giriş çıkışlarında kapıların düzenlenmesi taleplerinin devam ettiğini bildirdi. “Limana yük giriş ve çıkış yollarının düzenlenmesi, direkt otobana bağlanması gibi taleplerimiz var” diyen Sökün, “Bu durum bizi de ilgilendiriyor çünkü gemi kalkacak yük fabrikadan yola çıkmış ama uzun süre liman kapısından içeri giremiyor ve sorun yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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