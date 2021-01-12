Mersin'de iş yerinde kumar oynayan 27 kişiye 85 bin 50 lira ceza

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Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye 85 bin 50 lira ceza kesildi.

Caminur Mahallesi Abacı işhanının 3. katında bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Covid19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 27 kişiye 85 bin 50 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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