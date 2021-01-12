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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Belediyesi, personeline 500 TL pandemi desteği verdi

İHA

Akdeniz Belediyesi, personeline 500 TL pandemi desteği verdi

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgını ile gece gündüz demeden büyük özveriyle mücadele eden 490 personeline 500 TL tutarında pandemi desteği sağladı. Bu destek, çalışanların banka hesaplarına dün itibariyle yatırıldı.
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, belediyenin makine ikmal sahasında, korona virüs salgını ile mücadele eden, gecegündüz demeden ilçe sınırlarında ilaçlama, dezenfekte ve temizlik çalışması yapan ekiplerle bir araya geldi. Burada, pandemi ile özverili mücadeleleri dolayısıyla işçilere teşekkür eden Başkan Gültak, sözünü verdiği 500 TL'lik nakdi pandemi desteğinin de belediye personelinin banka hesaplarına yatırıldığı müjdesini verdi.

“Salgına karşı cansiperane mücadele ettiler”
Başkan Gültak, Akdeniz Belediyesinde görevli personelin adeta bir ordu gibi ilk günden itibaren cansiperane bir şekilde korona virüs salgınına karşı yoğun bir savaş verdiğinin ve bu mücadelenin halen devam ettiğinin altını çizdi. Gültak, “Tüm işçilerimiz ve memurlarımız ile Akdeniz’in tüm personeli ile Akdeniz ilçesi sakinlerine en iyi ve en kaliteli hizmeti verme noktasında, belediyemizde görevli işçi ve memur olmak üzere tüm personelimizin de gönlünü kazanmak istiyoruz. Salgın ile mücadelede görev alan, gecegündüz demeden özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Toplam 245 bin TL destek sağlandı
Başkan yardımcıları, müdürler ve memurlar dahil idari personele de pandemi desteğinin sağlandığını kaydeden Gültak, “Bu yıl pandemiden kaynaklı özellikle şirket yönetimi ile toplanıp, devamlı çalışan, kronik rahatsızlığı olan veya belli bir yaşın üzerinde olduğu için işe gelemeyen personelimiz hariç 490 belediye işçimize, pandemiden kaynaklı 500 TL’lik bir destekte bulunduk. Bu sayede korona virüs salgını ile mücadele döneminde toplamda 245 bin TL’lik bir desteği işçilerimize sağladık. Akdeniz Belediyesi olarak, bu zorlu süreçte işçilerimizin yanında olmaya, onlara elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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