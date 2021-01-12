Karaduvar Balıkçı Barınağındaki balıkçı tekneleri dezenfekte edildi

– Akdeniz Belediyesi ekipleri, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Karaduvar Balıkçı Barınağındaki balıkçı teknelerini dezenfekte etti.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadeleye kesintisiz devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ortak kullanım alanlarında aralıksız sürüyor. Akdeniz Belediyesinin; korona virüs salgını ile mücadele amacıyla Park Bahçeler ile Çevre Koruma birimleri personelinden oluşan ve Kriz Masasına bağlı çalışan 100 kişilik mobil ekip; insan yoğunluğunun oluştuğu hastaneler, sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezleri, eczaneler ile kamu kurumları ve iş merkezlerini ilaçlamaya devam ediyor.



Balıkçı tekneleri ve liman sahası ilaçlandı

Aralıksız çalışarak bugüne dek binlerce noktayı dezenfekte eden ekiplerin son durağı Karaduvar Balıkçı Barınağı oldu. Korona virüs salgını ile mücadele amacıyla kurulan mobil ekip, koruyucu kıyafetlerini giyerek; Karaduvar Balıkçı Barınağına demirleyen balıkçı gemilerini, tekneleri, balık ağlarını, kasaları, ayrıca liman sahasını dezenfekte edip, sağlık ve hijyen açısından daha temiz ve güvenli bir hale getirdi.

Akdeniz Belediyesinin, virüs gücünü yitirinceye ve tehdit ortadan kalkıncaya dek mücadeleye, merkezkırsal ayırımı yapmadan tüm ilçe genelinde kesintisiz ve yoğun şekilde ilaçlama programına devam edeceği bildirildi.

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