Özdemir: “Alata’nın koruma altına alınmasından son derece mutluyuz”

– Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin’in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün 83 dekarlık alanının ‘hassas koruma alanı’ ilan edilmesinden son derece mutlu olduklarını bildirdi. Özdemir, kamuoyundaki yanlış algının aksine Alata Araştırma Enstitüsüne ait arazinin tamamına yakın bir kısmının farklı statülerde koruma alanı ilan edildiğini de belirtti.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Özdemir, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün koruma alanı ilan edilmesine ilişkin açıklama yaptı. 6 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü kampüsünün sahil bandının ‘hassas koruma alanı’ olarak ilan edildiğini anımsatan Özdemir, “Denizin içine doğru 15 metre, denizden karaya doğru 100 metre olmak üzere toplamda 115 metre enindeki sahil bandı, deniz kaplumbağalarının üreme alanı ve kum zambaklarının yaşam alanı olması nedeniyle hassas koruma alanı olarak ilan edildi. Bu kararla birlikte 83 dekarlık bir alanda, bilimsel araştırmalar haricinde herhangi bir faaliyette bulunmak neredeyse imkansız hale geldi. Bir başka ifade ile bahsedilen alan tam koruma altına alınmış oldu” dedi.



“Alata’nın tamamına yakını farklı statülerde koruma alanı olarak ilan edildi”

Özdemir, kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra basında çıkan bazı haber ve yorumlarda, Alata Enstitüsüne ait toplam 2 bin 740 dekar büyüklüğündeki arazinin sadece 83 dekarlık kısmının koruma altına alındığı, geri kalan büyük miktardaki arazinin koruma kapsamında olmadığı şeklinde yanlış bir algının yansıtıldığını kaydetti. Gerçek durum oldukça farklı olduğunu vurgulayan Özdemir, “Sahil bandında yer alan 83 dekarlık alan hassas koruma alanı olarak ilan edilmiştir. MersinErdemli yolunun güneyi ile hassas koruma alanı olarak ilan edilen sahil bandı arasında kalan enstitü arazisi ‘nitelikli koruma alanı’ olarak belirlenmiştir. Yolun kuzeyinde kalan enstitü arazisinin bir kısmı ‘sürdürülebilir koruma alanı’ olarak belirlenmiş olup, geri kalan kısmının statüsünün belirlenmesi ile ilgili teknik çalışmalar devam etmektedir. Görüldüğü gibi Alata Araştırma Enstitüsüne ait arazinin tamamına yakın bir kısmı farklı statülerde koruma alanı olarak ilan edilmiş durumdadır” ifadelerini kullandı.



“Son derece mutlu olduk”

Bazı rant çevrelerinin, 2000’li yılların başından bu yana Alata Enstitüsüne ait arazilerin özellikle karayolunun güneyinde kalan kısmının turistik ve yerleşim amaçlı yapılaşmaya açılması için yoğun bir lobi çalışması yaptıklarını da anımsatan Özdemir, Mersin Ticaret Borsası olarak, bu tartışmaların başladığı ilk andan itibaren Alata arazilerinin tarımsal arge, eğitim ve üretim amaçlı olarak kullanılması gerektiğini savunduklarını dile getirdi. Özdemir, “Bu alanın kentimiz için adeta bir akciğer konumunda olduğunu belirterek, burayı korumanın genç nesillere ve kentimize karşı borcumuz olduğunu her platformda dile getirdik. 2005 yılında yaptığımız son derece kapsamlı açıklamalarla buranın niçin korunması gerektiğini ekonomik, sosyal, çevresel ve beşeri gerekçelerini ortaya koyarak anlatmaya çalıştık. Mücadelemizin bu şekilde olumlu olarak sonuçlanmasından dolayı son derece mutlu olduk. Alata’nın koruma altına alınmasını sağlayan kararlardan dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Alata Araştırma Enstitümüzün ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz tarımına güzel hizmetler sunmasını diliyoruz” dedi.

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