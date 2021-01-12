Yenişehir’de yıkılacak binalarda asbest kontrolü yapılıyor

– Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, yıkılacak binalarda akciğer kanseri başta olmak üzere ciddi hastalıklara neden olabilen ‘asbestli madde’ kontrolü yapmaya başladı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre asbest, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Uluslararası Kanser Araştırma Merkezinin ‘Kanserojen Maddeler’ listesinde yer alıyor. Türkiye’de de asbestin üretimi, kullanımı ve asbest içeren eşyaların piyasaya sunulması 2010 yılında yasaklanmıştı.

Bu çerçevede harekete geçen Yenişehir Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Akkent Mahallesinde yıkılması planlanan bir binada asbestli madde kontrolü yapıldı. Binanın farklı yerlerinden alınan numuneler analiz edilecek. Binada asbest maddesinin tespit edilmesi halinde ise asbestli bina yıkım prosedürleri uygulanacak. Sökülen asbestli malzeme, yönetmeliğe uygun olarak imha edilecek. Aksi halde bina yıkıldığı zaman çevreye büyük miktarda yayılan asbest, bölgede yaşayan vatandaşları ve çalışanlar için ciddi riskler oluşturuyor.



“Asbestli malzeme olup olmadığını mutlaka tespit edeceğiz”

Asbestli bina kontrolü konusunda Yenişehir Belediyesi olarak titiz davranacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Asbest, sağlığına son derece zararlı, kanserojen bir madde, akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa neden olabiliyor. Asbest, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kanserojen madde kapsamına alındı ve ülkemizde de 2010 yılı itibariyle asbestli malzeme kullanımı yasaklandı. Tehlike aslında eski binalarda. Bu binalarda asbest malzeme kullanılmış ise bunların sökümünde yerel yönetimlere görev düşüyor. Biz de bu konuda kentimizde hassas davranacağımızı ve eski binalarda asbestli malzeme olup olmadığını mutlaka tespit edeceğiz. Yıkımı ve sökümü asbestli malzeme prosedürleri kapsamında yapılacak. Akkent Mahallemizde yıkımı gerçekleşecek bir binamızdan örnek aldık, şu anda testlerini yapıyoruz. Eğer asbestli malzeme varsa ilgili prosedürü uygulayarak yıkımını sağlayacağız. Asbest Söküm Uzmanları Derneği de bizlere danışmanlık desteği veriyor, kendilerine teşekkür ediyoruz. Burada önemli olan halkımızın sağlığıdır. Yenişehir Belediyesi olarak bu konuda önderlik yapan belediyelerden biriyiz” dedi.

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