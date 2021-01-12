Mersin Valiliğinden "evinden battaniyeyle ambulansa taşındı" iddialarına yalanlama

Mersin Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan şahsın, Mersin’deki evinden battaniye ile ambulansa taşındığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Mersin Valiliğinden ‘terör örgütüne üye olma’ suçu kapsamında O.Ş. isimli şahıs ile ilgili Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki evinde yapılan arama ve gözaltına alma kararına ilişkin ortaya atılan iddialara yönelik açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında, “12 Ocak 2021 günü Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimat evrakı doğrultusunda; ilimiz Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'nde ikamet eden O.Ş. isimli şahsın ‘terör örgütüne üye olma’ suçu kapsamında ikametinde arama işleminin yapılarak yakalanması ve gözaltına alınması istenilmiş, alınan talimat ve hakim kararı doğrultusunda 12 Ocak 2021 günü sabah saatlerinde O.Ş. isimli şahsın ikametinde usulüne uygun olarak arama işlemi gerçekleştirilmiştir” denildi.

Arama işlemi esnasında şüpheli O.Ş.’nin yatalak halde olduğunun görülmesi üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda doktor raporu alınmak üzere ambulans marifetiyle usulüne uygun olarak Toros Devlet Hastanesine intikal ettirildiği belirtilen açıklamada, “Burada alınan doktor raporunun ardından şahsın yürüyemeyecek durumda olduğunun anlaşılması üzerine yine Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda O.Ş. isimli şahıs ambulans marifetiyle ikametine götürülerek ailesine teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili ayrıntılı tahkikatın Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldüğü bildirildi.

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