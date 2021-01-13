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MERSİN, (DHA)MERSİN'de İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'nın, koronavirüs testi pozitif çıktı.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı´nın 12 Ocak 2021 tarihinde verdiği numune sonucu pozitif çıkmıştır. Bahçacı´ya rutin tedavi protokolü uygulanmakta olup tedavi süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-01-13 10:35:06



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