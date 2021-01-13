Yürüme engelli kadının yol engeli ortadan kaldırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışma sonucu, 5 yıl önce geçirdiği felçten dolayı yürümede güçlük yaşayan Zeynep Sözer’in yol engelinin ortadan kaldırıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında İstanbul’daki kızının eşi tarafından öldürülmesinin ardından felç geçiren anne Zeynep Sözer, 5 yıldır yürüme problemi yaşıyor. Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi Şehit Polis Mehmet Söğüt Caddesi’nde ikamet eden 62 yaşındaki Sözer, eşinin desteği ile ara ara evin önünden sokağa açılan yaklaşık 60 metrelik yolda yürümeye çalışıyordu. Ancak sokağa çıkan yoldaki engeller, Sözer’in yürümesini daha da güç hale getiriyordu. Yaşanan mağduriyeti tespit eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım ekipleri, süratle devreye girdi ve yolu asfaltladı. Yol sorununun çözüme kavuşturulması ile birlikte Zeynep Sözer, bir nebze olsun rahat bir nefes aldı.

“Sokağa açılan yolu giderken çok güçlük yaşıyordum”

Kızını kaybettiği 2016 yılından bu yana yürüme problemi yaşadığını dile getiren Zeynep Sözer, “Çocuğum öldüğünde felç geçirdim. Sol dizim, dizden aşağısı rahatsız. Sağda da ayağımın üstünde başladı. Sinirlerde ölüm oluyor, şekerden dolayı. Yolda yürüyemiyordum” dedi. Yürümek için destek aldığı aracın tekerleklerinin sokağa açılan yolda engellerden dolayı takıldığını ve bu yüzden de evin önünden sokağa açılan yolu giderken çok güçlük yaşadığını belirten Sözer, “Sokağın başına gidene kadar 2 ya da 3 defa dinlendiriyorlardı beni. Kollarımda da rahatsızlık var, sinirlerim baskı yapıyor. Birkaç sefer bu konuda da tedavi oldum, yürüyemiyordum. Yürüyemediğim için böyle olmasını istedik. Sağ olsun, Allah razı olsun Başkanımızdan. En azından köşeye kadar gidip gelmiş olsam, ayaklarım birazcık açılır. Ev de zaten küçük olduğu için içinde de fazla yürüyemiyorum” ifadelerini kullandı.

Gelen talebe anında cevap verdiklerini söyleyen Yol Yapım Bakım ve Onarım Erdemli Saha Sorumlusu Emrah Erdoğan, “Vatandaşımızın yürüme engelli olduğu şubemize bildirilerek müracaatta bulundular. Biz de detaylı inceleme yaptıktan sonra bu şekilde bir asfalt dökerek vatandaşımızı evinden çıkabilir hale getirdik” diye konuştu.

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