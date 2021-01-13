Başkan Bozdoğan, bir günde 13 mahalle gezdi Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, meclis üyeleri ve ekibiyle birlikte Toros Dağlarının eteklerindeki 13 mahalleyi ziyaret ederek belediyenin çalışmalarını inceledi, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi

– Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, meclis üyeleri ve ekibiyle birlikte Toros Dağlarının eteklerindeki 13 mahalleyi ziyaret ederek belediyenin çalışmalarını inceledi, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, kentin her noktasına eşit hizmet götürmek amacıyla daha önce mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda belediye ekiplerinin mahallelerde yürüttükleri çalışmaları yerinde tespit etti. Torosların eteklerinde bulunan 13 mahalleyi meclis üyeleri ve ekibiyle birlikte bir günde kilometrelerce yol kat ederek ziyaret eden Başkan Bozdoğan, vatandaşlar tarafından yapılan hizmetler için teşekkürlerle nergis ve karanfillerle karşılandı.



“Belediyeyi, cari açığı olan kurumdan cari fazlalılığı olan kurum haline dönüştürdük”

Daha önce mahallelerin eksiklerinin tespiti ve muhtarların dile getirdikleri sorunların giderilip giderilmediğini yerinde inceleyen Bozdoğan, mahallelerde yaptığı konuşmada, göreve talip olurken gece gündüz demeden çalışarak sorunları ortadan kaldıracağına ve Tarsus’a farklı değerler kazandıracağına söz verdiğini anımsattı. Yapamayacağı hiçbir şeyin sözünü vermediğini vurgulayan Bozdoğan, “Halkın parasını halk için kullanacağız’ dedik ve tek kuruşuna zeval getirmeyecek şekilde halka hizmet olarak geri harcıyoruz. Milyonlarca liralık borcu olan bir belediye devraldık, ancak uyguladığımız tasarruf tedbirleri ve gereksiz harcamalardan kaçınarak cari açığı olan kurum durumundan cari fazlalığı olan bir kurum haline dönüştürdük” dedi.



“En büyük amacım, köylerin şehirleşmemesi”

Şehir merkezinde gerçekleştirdikleri hizmetlerin yanı sıra köylerin iyileştirilmesinin de kendisi için önemli olduğunu belirten Bozdoğan, “Yıllardır inanılmaz göç olmuş, insanlar köylerden şehirlere geçmişler. Tabi bunu şartlar zorlamış; ancak bir yerel yönetimin köylere yönelik hizmetlerindeki kalite artışı insanların kentlerden yeniden köylere dönüşünü sağlar. Benim de en büyük amacım o, aman köyler şehirleşmesin. Köyler köy kalsın ama yerel yönetim bu konuda elinden geleni yapsın. Bizim amacımız belli, her şeyde iyilik ve iyi üzerine düşünmek. Seçim döneminde çok gelecekler, sizden oy istemek için gelecekler. Benim sorunum seçim dönemi değil, şimdi gelip sizden bilgi almak; ne yapılması gerekiyorsa onları yapmak. Bugün meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarım, fen müdürlerim ve teknik ekibimle gelmemin tek bir nedeni var; sizlerden alacağım bilgi ile en kıza zamanda hizmeti getirmek. Yoksa seçim zamanı gelip hikaye anlatmak değil bizim gayemiz. İyi olan doğru olan hizmetteki kaliteyi arttırmaktır” diye konuştu.



“İsteyin, biz isteğinizi yerine getirelim”

Kendi döneminde belediyede çok büyük işler yapıldığını da dile getiren Bozdoğan, “Cumhuriyet tarihinin belki de yapılmayan hizmetleri başladı. Bunları reklam yaparak anlatacak halim yok. Halkıma dokunarak yapacağım. Tek tek yanınıza gelerek ‘biz şunu yaptık, bunu yaptık’ diyerek sizlere anlatacağım ve sizlere hesap vereceğim. Bazıları maksatlı olarak sosyal medya yoluyla bizlere hakaret ederek siyasi körlük ile çamur atma yolunu tercih ediyorlar. Allah’a şükür ki, beni bu bölgeye 33 yıldır hekim olarak hizmet eden biri olarak çok iyi tanırsınız. Bana hiç biriniz ‘Bu adam çalar, çaldırır’ demezsiniz, bundan eminim. Doğru olan da temiz olan da insanların bir kuruşunun hakkını onlara hizmet ile geri döndürmektir, ben de onu yapıyorum. Bizden hizmet istemek sizin hakkınız, bu para sizin paranız, kimse övünmesin ‘ben size şunu yaptım’ diye. Ben özellikle tüm ekibimle geldim ki, isteyin ve biz isteğinizi yerine getirelim. Sizden kesilen vergiler ile bu hizmetler yerine getiriliyor; bunu hiç unutmayın. Verdiğimiz sözlerin tamamını tutacağız, hepsini yerine getireceğiz. Bırakın o tertemiz köy halimiz bozulmadan kalsın, gelin bunu el birliği ile yeniden sağlayalım. Eskiden köylerde birlik, dirlik, beraberlik vardı, o günleri özlüyoruz” ifadelerini kullandı.



İhtiyaç sahibi vatandaşın yaşamını sürdüreceği çadır kuruldu

Başkan Bozdoğan, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) ile Tarsus Yaşam Derneği işbirliğinde ortak çalışma yürüttüklerini belirterek, bölgede soba ve elektrik kaçaklarından yanan çadırlar ile birlikte miadını doldurmuş eskiyen çadırlarını değiştirtme imkanı olmayan vatandaşlara destek olmak için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Bozdoğan, evsiz, barınma ihtiyacı olan vatandaşların kış şartlarında bir nebze rahat edebilmeleri amacıyla yürüttükleri proje çerçevesinde Koçmarlı Mahallesinde yaşayan bir vatandaşın çadırının kurulum çalışmasına eşlik ederek, kurulan çadırlarının özelliklerini inceledi.

Kırsal mahalle gezilerinde Bozdoğan, vatandaşlara ve gençlere yönelik ayrı ayrı hazırlanan Nutuk adlı kitabı, takvim ile Tarsus Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan reçelleri hediye ederken, verdiği oyuncaklarla da çocukları mutlu etti.

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