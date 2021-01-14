Tarsus'ta zincirleme kaza: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde sağanak yağış nedeniyle 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Mersin Otoyolu Dedeler mevkisinde meydana geldi. Tarsus Mersin istikametine seyir halinde olan sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 80 GC 833, 46 KU 736 ve 73 FA 240 plakalı araçlar, sanağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza yaptı. Kazaya karışan araçlar bariyerlere çarparak dururken, yaralanan 2 kişi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-01-14 00:11:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.