Silifke’de uyuşturucu operasyonu

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Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Mukaddem Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 10 gram eroin, 22 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 1930 lira nakit para ele geçirildi, şüpheli A.Ç. gözaltına alındı.

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