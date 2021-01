Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi salı günleri ziyarete kapanacak

– Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşayan hayvanların bakımı için her hafta salı günü ziyarete kapalı olacak.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan can dostlara daha hijyenik koşullarda beslenebilmeleri için dezenfeksiyon ve ekdoparazit uygulaması yapılacak. Bakımevi, can dostları görmek isteyen ziyaretçiler için salı günleri hariç haftanın diğer günleri açık olacak.

Ziyaretçilerin keyifli anlar yaşadığı Rehabilitasyon Merkezine giden vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak şartı ile kabul ediliyor. Ziyaretçilere yardımcı olmak ve sosyal mesafe kurallarına uymayı sağlamak adına yönlendirici işaretler bulunuyor.

