Motosiklet hırsızları yakalandı

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Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, farklı marka ve modellerde 8 motosiklet çaldıklaları ileri sürülen 2'si çocuk, 4 şüpheli yakalandı.

Merkez Toroslar ilçesindeki farklı adreslerdeki 8 motosiklet, 12 Aralık 2020 ile 9 Ocak 2021 tarihleri arasında çalındı. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kimlikleri belirlenen B.E. ve I.E.'yi gözaltına aldı. Yaşları küçük olduğu belirlenen H.E.H ve B.E. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nce yakalandı.

B.E. ve I.E., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN

2021-01-14 10:57:07



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