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Ağrılara ameliyatsız çözüm Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Abdulkadir Bircan: "Yaşam kalitesi artıyor"

İHA

Ağrılara ameliyatsız çözüm Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Abdulkadir Bircan: "Yaşam kalitesi artıyor"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Abdulkadir Bircan, ameliyatsız radyofrekans operasyonu ile bel, boyun, sırt ve diz ağrılarına son verilebileceğini söyledi.
Son yıllarda insanlarda artan bel, boyun, sırt ve diz ağrılarına karşılık geliştirilen 'ameliyatsız radyofrekans operasyonu', başarı oranıyla en çok tercih edilen tedavi yöntemi oldu. Mersin’de bel, boyun, sırt ve diz ağrısı çeken hastalara bu tedavi yöntemini uygulayan Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Abdulkadir Bircan, ameliyatsız radyofrekans operasyonunu hakkında bilgi verdi.
"Yaşam kalitesi artıyor"
Tedavi yöntemini anlatan Bircan, “Radyofrekans yöntemi ameliyatsız özelikle bel, boyun, sırt ve diz ağrıları tedavisinde kullanılan en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Lokal anestezi ile hasta uyutulmadan, genel anestezi almadan yapılır. Hasta işlem esnasında ağrı duymaz. İşlem 1520 dakika sürer, aynı gün taburcu olabilir. Bu işlem ameliyat olamayacak derecede ek hastalıkları olan (ileri derecede kalp yetmezliği, ileri derecede şeker hastalığı, kalp pili bulunan hastalar, kanser hastaları gibi) hastalara güvenli şekilde yapılabilir. Daha önce ameliyat olmuş ve halen ağrısı devam eden hastalarda yüksek oranda fayda göstermektedir. Bu tedavideki amacımız, uygun hastalarda ağrılarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artmasıdır” dedi.
Radyofrekans uygulamasının diğer tedavilerden farkı konusunda da bilgiler veren Bircan, “Özellikle bel, boyun, sırt ve diz ağrılarında etkili sonuç veren radyofrekans uygulamalarının diğer tedavilere kıyasla birçok önemli avantajı vardır. İşlem genel anlamda ağrısızdır ve ameliyat gerektirmemektedir. Son derece hassas cihazlarla, kontrollü olarak yapılır. Uygulamanın yapılacağı yer, röntgen cihazıyla kesin olarak belirlenir ve elektronik cihaz tarafından belirlendiği için işlem emniyetle gerçekleştirilir. İşlem lokal anestezi ve sedasyonun birlikte uygulanmasıyla gayet konforlu bir şekilde tamamlanabilir. Uygulanan bölge sayısına göre değişmekle birlikte, işlem 1520 dakika sürer ve yatış gerektirmez. Hastalar çoğunlukla işlemden sonra 12 saat kadar takip edildikten sonra evlerine gönderilir” ifadelerini kullandı.
"Egzersiz programımızı öneriyoruz"
Operasyon sonrasında hastanın 34 gün istirahat etmesi gerektiğini belirten Bircan, “İşlemden sonraki 34 gün istirahat etmelisiniz. Temel ihtiyaçlar dışında genelde yatakta istirahat etmenizi öneriyoruz. İstirahat süresinin bitiminde düzenli kontrole çağrılırsınız ve gerekliyse egzersiz programımızı öneriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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