MEÜ Tıp Fakültesi'nde ilk aşı Rektör Çamsarı'ya

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ilk aşının, Mersin Üniversitesi Rektörü (MEÜ) Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya yapıldığı bildirildi.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 'Acil kullanım onayı' verilmesinin ardından 81 ilde sağlık çalışanlarına korona virüs (CoronaVac) aşısı uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de personele yönelik isme özel karekod sistemiyle gerçekleştirilen Covid19 aşı uygulamasında ilk aşı Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’ya yapıldı.

Aşı yapılmasının ardından açıklama yapan Çamsarı, aşılama çalışmalarının başlamasıyla Covid19 ile mücadelede önemli bir safhaya gelindiğini vurguladı. Çamsarı, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın da ifade ettiği gibi, bu hastalıktan korunmamız ve eski hayatımıza dönebilmemiz için mutlaka aşı yaptırmak gerekiyor. Bugün itibarıyla salgın döneminde büyük bir fedakârlık örneği gösteren sağlık çalışanlarımıza yönelik aşı çalışmalarına başlandı. İnşallah kademeli olarak tüm yurttaşlarımızın ilerleyen dönemlerde aşılanmasıyla hepimize büyük acılar yaşatan virüsten kurtulmuş oluruz" dedi.

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