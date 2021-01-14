Tarhan'ın çabası, yeşil alanın ticari alan olmasını engelledi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın, Büyükşehir Belediye Meclisinde gösterdiği çabayla, 'park ve yeşil alan' olarak işaretlenen denize sıfır alanın, 'ticaret ve konut' alanına dönüşmesine engel olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Belediye Meclisinde park ve yeşil alan olarak işaretli parsele ilişkin görüşmelerde söz alan Başkan Tarhan, “1980 yılından beri devam eden bir olay. 41. yıla girdik. İlgili kişinin vekili arsa sahibinin söz konusu alanın yeşil alan olarak kalmasını istediğini belirtiyor. Madem arsa sahibi de böyle bir talepte bulunuyorsa bazı meclis üyelerinin yeşil alanı neden imara açmaya çalıştıklarını anlamıyorum” dedi.

Söz konusu alanla ilgili Nazım Planda Mersin Büyükşehir Belediyesinin ve Uygulama İmar Planında Mezitli Belediyesinin yeşil alan olarak işaretlediğinin altını çizen Tarhan, “Bunlara karşın yapılan itirazlarla, farklı yollarla imara açılmak isteniyor. Eğer burası yeşil alan olmaktan çıkarılırsa konuyu hukuksal çerçevede çözmek için yargıya giderim” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’de, Mezitli Belediyesi meclisinde yeşil alan için lehte oy kullanan meclis üyelerinin, Büyükşehir Belediye Meclisinde aleyhte tavır sergilemelerini anlayamadığını ifade ederek, “Durum çok net. Planlarda yeşil alan olan bir alanı, ekonomik olarak değerli bir alanı imara açıyoruz. O alan beş binlik planda ve binlik planda yeşil alan olarak gözüküyor. Komisyon görüşmeleri sırasında Başkan Tarhan’dan görüş istedik. 'Yeşil alan olarak kalsın' dedi. Ben de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görüşümü bu şekilde bildirdim” diye konuştu.

Yapılan görüşmeler sonrası oylamada söz konusu parselin yeşil alan olarak kalmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Her tarafın betonlaştığı çevremizde Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinden büyük çoğunluğu çekimser ve hayır oyu kullanarak söz konusu parselin yeşil alan olarak kalmasını sağlamışlardır. Farklı partiden duyarlı başkan ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Söz konusu Mersinlilerin çıkarları olunca iş birliği ile ranta izin verilmeyeceğini en güzel şekilde gösterdik. Demek ki, istenirse oluyormuş. Umut ediyorum ki, bu tür birliktelikler diğer belediyelere de örnek olur ve bu gibi rant amaçlı dönüşümlere izin verilmez” dedi.

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