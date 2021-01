Mersin’de sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı Sağlık Bakanlığı tarafından Mersin’e gönderilen ilk etapta hastanede sağlık çalışanlarına yapılıyor Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan güvenli alandaki 25 odada sabahın erken saatlerinde başlayan aşılama işlemine sağlık çalışanları yoğun ilgi gösteriyor

– Korona virüse karşı dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyelerinin aşılanmasıyla başlayan Türkiye’deki aşı kampanyası çerçevesinde Mersin’deki hastanelerde de aşılama başladı. Mersin’e gönderilen aşılar, ilk etapta hastanede sağlık çalışanlarına yapılıyor. Aşıya karşı önyargıların kırıldığı gözlemlenen hastanelerde, sağlık çalışanları aşı olmak sıraya giriyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den getirtilen aşılar, bu sabah itibariyle Mersin’e de ulaştı. Soğuk zincir kapsamında hastanelere gönderilen aşılar, sabahın erken saatlerinden itibaren sağlık çalışanlarına vurulmaya başlandı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan güvenli alandaki 25 odada da sağlık çalışanlarının aşılama işlemi erken saatlerde başladı. Hastanede ilk aşıyı Başhekim Doç. Dr. Bahar Aydınlı olurken, diğer sağlık çalışanları da aşılamaya yoğun ilgi gösteriyor. Bakanlığın ‘Aşıla’ sistemi üzerinden kayıt yaptıran sağlık çalışanları, sistemin onay vermesinin ardından, 25 odanın her birinde bulunan doktorlar gözetiminde aşı oluyor. Aşı yaptıran sağlık çalışanlarında şu ana kadar herhangi bir yan etki görülmezken, aynı temiz alanda olası bir rahatsızlığa karşı bir de müşahede odası oluşturuldu.



Sağlık çalışanları aşılanırken görüntü aldırıyor, aileleri cep telefonundan onları izliyor

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan sağlık çalışanları ilginç görüntüler de oluşturuyor. Kimi aşı olurken cep telefonuyla görüntüsünü çektirirken kimi de yine telefondan ailelerini görüntülü arayarak, o anı izlemelerini sağlıyor. Bir sağlık çalışanının kızı da babasının aşı olmasını cep telefonundan anbean izledi. Duygularını gazetecilerle paylaşan sağlık çalışanının kızı, “Hep tehlikeli ortamlarda çalışıyor. Aşı vurulduğu için rahatladım. İnşallah iyi olacak” dedi.



“Tüm sağlık çalışanlarını ve tem halkımızı aşı olmaya davet ediyorum”

Aşısını yaptıran bir sağlık çalışanı ise “Sağlık çalışanıyım ve aşımı oldum. Kendimi daha rahatlamış ve daha güvende hissediyorum. Sağlık Bakanımıza, müdürümüze, emeği geçen herkese aşıyı getirttikleri ve bize yaptırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarını ve tem halkımızı aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.



“Gece saat 24.00’e kadar aşılamaya devam edeceğiz. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız yok”

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, gazetecilere aşılamayla ilgili açıklama yaptı. Sağlık çalışanlarını aşılamaya başladıklarını belirten Başhekim Aydınlı, “Sabah saat 08.30 itibariyle aşılamaya başladık. Ben de saat 08.40’ta ikinci aşılanan kişiyim. Örnek olmamız gerekiyor ve örnek olduk. Aşılama son hızıyla 25 odada devam ediyor. Tüm randevularımız da açık, gece saat 24.00’e kadar aşılamaya devam edeceğiz. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı.



“Elimizde tüm sağlık çalışanlarımızı aşılayacak kadar aşı var”

Şehir Hastanesinde yaklaşık 5 bin çalışan olduğunu dile getiren Aydınlı, “Enabız üzerinden aşısı onaylanan kişiler randevu alıyorlar. Geldikleri zaman biz direk aşılamasını yapıyoruz. Aşı dolabımızın stoku kadar stok bulunduruyoruz. Aşı minimum stok seviyesine indiğinde araçla Halk Sağlığı Müdürlüğündeki aşı alanlarından tekrar aşılarımızı alıyoruz. Aşının eksikliği söz konusu değil. Elimizde tüm sağlık çalışanlarımızı aşılayacak kadar aşı var” dedi.



“Şu ana kadar herhangi bir yan etki yok”

Aşı olmasının üzerinden 3 saat geçtiğini de belirten Doç. Dr. Aydınlı, “Sağlık çalışanlarına kesinlikle örnek olduğumu düşünüyorum. Biriki saattir telefonum hiç susmuyor, ‘Hocam oldunuz mu?’ diye soruyorlar. Ben de oldum ve şu ana kadar bana yansıyan herhangi bir yan etki yok. Çok şükür olmayacağına da inanıyorum. Tüm sağlık çalışanlarına da tüm vatandaşlara da aşılamayı hızlıca yapalım, bu koronadan kurtulalım diye çağrı yapıyorum” diye konuştu.

Bakanlığın uyguladığı prosedür sonrasında ilk etapta sağlık çalışanlarına aşı yapıldığı bilgisini veren Aydınlı, ikinci doz aşılar da yapıldıktan sonra da Bakanlığın talimatıyla vatandaş aşılamasının başlayacağını söyledi. Vatandaşlara aşılama başlamadan önce de oda sayısını artıracaklarını dile getiren Aydınlı, müşahede odasıyla ilgili de şunları söyledi:

“Aşılar yapıldıktan sonra yan etkiler durumunda oluşabilecek her şey için hazırlanmış müşahede odalarımız var. tüm komplikasyonları burada gözlemleyebilecek vaziyetteyiz. Her malzememiz elimizde. Üstelik bu güvenli alanda aşılamaya doktor gözetiminde yapıyoruz. Alanda 24 saat boyunca çalışan, burada olan doktorlarımız var.”

