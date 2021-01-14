Mersin'de kumar oynayan 40 kişiye 126 bin lira ceza

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Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 40 kişiye 126 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Şehirkerim Mahallesi'nde 2 ayrı işyerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Covid19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 40 kişiye 126 bin lira ceza kesildi. İş yeri sahipleri hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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