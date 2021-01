Toroslar Belediyesinden görme engelli bireylere 'beyaz baston'

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, ilçede yaşayan 50 görme engelli bireye beyaz baston hediye edilirken, vatandaşlardan ise kabartmalı yürüyüş parkurunda gözleri kapalı, beyaz bastonla yürümeleri istenerek empati kurulmasının sağlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda görme engelli bireyleri unutmadı. İlçede yaşayan 50 görme engelli vatandaşa, beyaz baston hediye edildi. Beyaz bastonlar, Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birimi ekibi tarafından görme engelli vatandaşlara pandemi kurallarına uygun olarak teslim edildi.

Görme engelli bireyler ise kendilerinin her zaman yanında olan ve destek veren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederek, "Bu bastonlar, bizim hayatımızı kolaylaştıran en önemli araç. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gösterdiği bu hassasiyet bizleri çok mutlu etti" dediler.

Gözleri kapalı yürüdüler, empati kurdular

Toroslar Belediyesi, Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki Toroslar Kültür ve Sanat Kaldırımında farkındalık etkinliği de düzenleyerek, görme engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları fiziki sıkıntıların ortadan kaldırılmasına dikkat çekti. Kabartmalı yürüyüş parkurunun bulunduğu kaldırımdan geçen vatandaşlardan, gözlerinin siyah bantla kapanıp, beyaz baston ile yürümeleri istendi. Görme engelli bireylerin günlük hayatta yaşadığı zorluklara karşı farkındalık oluşturulurken, etkinliğe katılan vatandaşların düşünceleri de alındı.

Bu tür etkinliklerin sıklıkla yapılması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, böyle bir farkındalık çalışmasında yer almaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Toroslar Belediyesine teşekkür ettiler.

"Engellilerimizin her zaman yanındayız"

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Her zaman söylediğimiz gibi asıl engel insanların gönüllerindeki engeldir. Engelli bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak koşulların oluşturulması hepimizin görevidir" diye konuştu. "Bu konuda üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız" diyen Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak öncelikle ilçemizde yaşayan engelli hemşehrilerimizin tespitini yaptık. Onların toplumsal hayata katılımlarının yanı sıra meslek edinip üretken hale gelmesi, sağlık, eğitim ve ulaşım hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri adına çeşitli proje ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda, görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıran en önemli araçlardan biri olan beyaz bastonları ise ilçemizde yaşayan görme engelli hemşehrilerimize ulaştırdık. Amacımız, toplumsal hassasiyetin güçlendirilmesi. Eğitimde, sporda, iş hayatında ve daha pek çok alanda engelleri aşıp ulaştıkları başarılarla bizler için azmin ve umudun en güzel örneği olan engellilerimizin biz de her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

