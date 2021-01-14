Akdeniz'in park ve yeşil alanları yenileniyor

Akdeniz Belediyesinin, ilçede bulunan parklar, bahçeler ile yeşil alanlara yönelik yenileme ve aydınlatma, yeni çöp kovaları yerleştirilmesi, bakım, onarım, budama ve temizlik çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçe sakinlerinin ortak kullandığı park ve yeşil alanların çiçeklendirilmesi ve ağaçlandırılmasının yanı sıra bakım, onarım, boyama ve budama çalışmaları, oyun ve spor grupları ile aydınlatma direklerinin montajına aralıksız devam ediyor. Merkezkırsal ayırımı yapmadan, tüm Akdeniz ilçe sınırlarında bulunan park ve yeşil alanlara çıkarma yapan ekipler, buralarda bulunan ve zaman içinde yıpranan bayrakları da yenisi ile değiştirdi.

Ekipler Akyüz, Aşıklar, Cemre, Defne, Servi, Orkide, Özgür Çocuk ve Yaşar Kemal parkları ile Turgut Reis, Adanalıoğlu, Adnan Menderes, Müfide İlhan, Huzurkent, Güneş, Bahçeli, Camili, Karaduvar, Kazanlı, Karacailyas, Puğkaracadağ, 23 Evler ve Yakaköy’de bulunan parklarda bank ve kamelyalar, korkuluklar, çocuk oyun ve spor gruplarını boyadı, budama ve temizlik çalışması yaptı.

Aydınlatma direkleri ve çöp kovaları yenileniyor

Köselerli Mahallesi’nde, Şehit Uzman Çavuş Mehmet Şahin çeşmesi civarındaki yeşil alanı, iş makineleri yardımıyla yenileyen ekipler, Turgutreis Mahallesi’nde park içinde bulunan trafonun yanına yeni aydınlatma direğinin montajını yaptı, Huzurkent Bahşiş Mahallesi eski sağlık ocağı bahçesindeki ağaçları budadı.

Hava koşullarının uygun olduğu günlerde, Akdeniz’in park ve yeşil alanlarına mevsimlik çiçek ekim çalışması da yapan ekipler, son olarak Özgür Çocuk Parkına yüzlerce mevsimlik çiçek dikti, her gün yüzlerce insanın uğradığı parkın görünümünü baştan sona değiştirdi. Kuvvai Milliye Caddesi Kuruçeşme durağı civarına da banklar ve çöp kovalarının montajını yapan ekipler, Çevre 2000, Çınar ve Menekşe parklarının içinde bulunan çöp kovalarını da yeniledi.

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