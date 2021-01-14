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TDP lideri Sarıgül: Türkiye hukuk devleti, mutlaka adalet yerini bulur

DHA

TDP lideri Sarıgül: Türkiye hukuk devleti, mutlaka adalet yerini bulur


Adnan AÇIKGÖZSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'li Yalova ve Adana'nın Ceyhan belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin, "Türkiye hukuk devleti. Yapanın yanına kar kalmaz. Hukuki kurallar içerisinde mutlaka adalet yerini bulur" dedi.
TDP lideri Sarıgül, partisinin il başkanlığı açılışı ve bir dizi etkinliği katılmak üzere Mersin'e geldi. Kalabalık tarafından karşılanan Sarıgül, merkez Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki açılışın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Sarıgül, "TDP şu anda çekim merkezi. Türkiye'mizin her bölgesinden, bütün siyasi partilerden çok önemli katılımlar var ve devam ediyor. Bize gelen, partimize müracaatta bulunan yurttaşlarımıza, 'Dün hangi partiliydin? Burada neden görev yaptın?' diye sormuyoruz. Bizim kapımız ve gönlümüz bütün yurttaşlarımıza açık. 'Hudut ve bayrak birliği' diyen, Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyetin değerlerini geliştirerek koruyan, geleneklerimize saygı gösteren, sanayicimizin, esnafımızın, tüccarımızın yanında olan, alın teri ve emeği destekleyen bütün yurttaşlarımıza kapımız açıktır" dedi.
'ADALET YERİNİ BULUR'
Sarıgül, CHP'li Yalova ve Adana Ceyhan belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin ise "Türkiye hukuk devleti. Yapanın yanına kar kalmaz. Hukuki kurallar içerisinde mutlaka adalet yerini bulur" ifadesini kullandı.
'TDP, AĞIR İTHAMLARLA KONUŞMAZ'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine de değinen Sarıgül, şunları kaydetti:
"Biz, diğer siyasi parti genel başkanlarının kendi aralarındaki çekişmelere, kendi aralarındaki söz atışmalarına, TDP olarak asla bu konularla ilgilenmiyoruz. TDP siyasetin dilini, yapılış şeklini değiştirecek. Bizim, partimizin hiçbir görevlisi, yetkilisi ve sorumlusu, hiçbir siyasi parti genel başkanıyla ilgili olarak, asla ağır ithamlarla konuşmaz. Eleştirilerimizi, öz eleştirilerimizi yaparken, nezaketimiz ve zerafetimizi hiçbir zaman elden bırakmayız. Çünkü biz, değişim istiyoruz. Biz kendimize nasıl laf söylenilmesini istiyorsak, karşı tarafa da aynı lafları söylemenin nezaketi ve zerafeti içinde olmalıyız. Biz, 'incinsen de incitme' kültürüne saygı gösteriyoruz. TDP, ülkemizi uzun yıllar yönetecek ve ülkemizi uzun yıllar yönetmeye aday bir partidir. Biz her konuşmamızı son derece dikkatli seçmeliyiz. Çünkü biz, Allah'ım izin verirse, devletimizi yönetmeye en yakın siyasi partiyiz. Sorumluluğumuzun bilinci son derece ağır."DHA-Politika Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZSoner AYDIN
2021-01-14 19:00:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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