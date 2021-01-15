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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir’e yeni semt pazarı yapıyor

İHA

Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir’e yeni semt pazarı yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Yenişehir Pazar Alanı çalışmaları başladı. İstemihan Talay Caddesinde yer alacak semt pazarı, 2 bin 574 metrekarelik bir alana inşa ediliyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir ilçesinde yeni pazar alanı yapıyor. Menteş Mahallesi İstemihan Talay Caddesi üzerinde yer alacak olan semt pazarında Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandığında üzeri kapalı pazar yeri Mersinlilerin hizmetine sunulacak.
Semt pazarı, haftanın 5 günü Büyükşehir Belediyesinin, 2 günü ise Yenişehir Belediyesinin koordinesinde kurulacak. Pazarda, merkez ve ilçelerde yer alan kadın kooperatiflerinin ürünlerinin de satışı yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi teknik ekiplerinin çalışmalarını devam ettirdiği pazar yerinin üstü kapalı kullanım alanı bin 80 metrekare olacak. Alanın içerisinde yönetim binası yer alacak. 115 metrekarelik bina içerisinde kooperatif satış birimi, zabıta birimi, erkekkadın ve engelli birey için tuvaletler yer alacak. Nüfusun yoğun olduğu Yenişehir ilçesinde her gün kurulacak olan semt pazarı, üreticilere gelir kaynağı olurken tüketicilere de alternatif olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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