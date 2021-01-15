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Büyükşehir Belediyesi çalışanı gazeteci Turan Dal, lösemi hastasına umut oldu Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesinde çalışan Turan Dal, örnek bir davranışa imza atarak kök hücre bağışında bulundu. Dal’ın kök hücresi, bir lösemi hastasıyla yüzde 100 uyum sağladı

İHA

Büyükşehir Belediyesi çalışanı gazeteci Turan Dal, lösemi hastasına umut oldu Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesinde çalışan Turan Dal, örnek bir davranışa imza atarak kök hücre bağışında bulundu. Dal’ın kök hücresi, bir lösemi hastasıyla yüzde 100 uyum sağladı

– Mersin’de yerel medyada uzun yıllar gazetecilik yapan, birkaç ay önce de Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığında çalışmaya başlayan muhabir Turan Dal, örnek bir davranışa imza atarak kök hücre bağışında bulundu. Dal’ın kök hücresi, bir lösemi hastasıyla yüzde 100 uyum sağladı. Dal, “Can da paylaşılabiliyormuş” diyerek duygularını dile getirdi.
Bir yıl önce kök hücre bağışçısı olmak için Kızılay’a başvuran ve 2 tüp kan veren Turan Dal, 3 ay önce kendisine gelen telefonla “Tebrik ediyoruz, bir lösemi hastasıyla yüzde 100 uyum sağladınız” müjdesini aldı. Aradan geçen süreçte insanların bağışçı olmaktan vazgeçebildiğini belirten Dal, bir lösemi hastasına umut olmak için süreci kararlı bir şekilde izlediğini belirtti.

“Hiçbir zorluk yaşamadım”
Karşıda bir can olduğunu ve Sağlık Bakanlığının bu konuda hassas bir süreç izlediğini belirten Dal, 3 ayda içerisinde kan verme ve tetkiklerin tamamlandığını kaydetti. Sürecin sonunda Adana’ya davet edildiğini ve Balcalı Hastanesinde işlemin başladığını belirten Dal, “İlk 4 gün sabah ve akşam olmak üzere iğneler yapıldı. İğneleri yaptırma sebepleri kemikteki iliğin kana karışmasını sağlamak. 5’inci günün sonunda yeterli kök hücrenin kana karışması sağlanarak 4 saatlik bir kan alma işlemi gerçekleştirildi ve yarım saat sonra taburcu oldum. Hiçbir zorluk yaşamadım” dedi.

“2 sene sonra iki taraf da isterse bakanlık birbiriyle tanıştırıyor”
Umut olduğu lösemi hastasıyla ancak 2 yıl sonra tanışabileceğini de belirten Dal, “Herhalde hassas bir olaydan dolayı Sağlık Bakanlığı farklı bir prosedür uygulamak zorunda kaldı. Donör olacağınız kişinin kim olduğu, kaç yaşında olduğu hakkında size herhangi bir bilgi verilmiyor. İşlem gerçekleştikten sonra ilk 100 günlük süreçte hastanın nasıl bir seyir göstereceğini bilmediğinizden 100 günün sonunda istediğiniz takdirde Sağlık Bakanlığının sisteminden talepte bulunuyorsunuz, hastanın durumuna ilişkin size bilgi veriliyor. Ancak 2 sene sonra iki tarafın karşılıklı istemesi durumunda bakanlık iki tarafı birbiriyle tanıştırıyor” diye konuştu.

“Can da paylaşılabiliyormuş”
18 yaşını geçmiş herkesi konuyla ilgili duyarlılığa davet eden Turan Dal, şunları söyledi:
“Donör kavramını ilk duyduğunda insan irkiliyor; ‘Benden bir şey eksilecek mi, ileriki süreçlerde bende bir rahatsızlığa neden olacak mı’ diye. Aslında öyle bir durum hiç söz konusu değil. Kan vermek gibi çok kısa bir işlemle bir insana can olabiliyorsunuz. 18 yaşını geçmiş tüm sağlıklı bireylerin bu konuda hassas davranmalarını, duyarlı davranmalarını rica ediyorum. Şu an kök hücre bekleyen belki binlerce hastamız var. Onların umudu belki şu an sokaktan geçen veya evde oturan bir vatandaşımızdır. Can da paylaşılabiliyormuş. Umut olalım, birbirimizle dayanışalım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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