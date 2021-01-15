Rosatom, Rusya’nın en büyük rüzgar santrali Kochubeevskaya’yı devreye aldı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Rusya'nın en büyük rüzgar santrali olan Kochubeevskaya’yı devreye aldı. Geçtiğimiz günlerde devreye alınan santral, Rusya’nın toptan elektrik ve kapasite pazarına elektrik sağlamaya başladı.

Kochubeevskaya, Rusya’nın en büyük rüzgar santrali olmasının yanı sıra, Rosatom'un rüzgar enerjisi projeleri uygulamalarından sorumlu bölümü NovaWind A.Ş.'nin tamamladığı ikinci proje olma özelliğini de taşıyor.

Stavropol Bölgesinde bulunan Kochubeevskaya Rüzgar Santrali, toplam 210 MW (Mega Watt) kurulu güce sahip 84 rüzgar türbininden oluşuyor. Santralde kullanılan ekipmanların üretim sürecinde, Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri uyarınca yüzde 65 oranında yerel kaynaklardan yararlanıldı.

NovaWind A.Ş. Genel Müdürü Alexander Korchagin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Kochubeevskaya Rüzgar Santrali Projesini iki yıl içinde tamamlayabilmemiz, rüzgar santrali inşası ve işletmesinde kapsamlı deneyimimiz, rüzgar türbini bileşenlerinin üretimi ve seri olarak montajlarının Rusya’da yapılması planının başarılı bir şekilde uygulanması ve Rosatom’un bazı işletmelerini de içine alan etkin tedarik zinciri sayesinde gerçekleşmiştir. Rusya’nın Stavropol Krai Bölgesi bizim için kılavuz bölge haline geldi. Bunun nedeni, büyük ölçüde yerel yönetimlerin ilgi ve desteğidir. Bu desteklere Stavropol Valisi Vladimir Vladimirov'un kişisel ilgi ve desteği de dahildir” dedi.

Rosatom, Stavropol ve Rostov Bölgelerinde 3 alanda daha inşa edeceği rüzgar santral planını da uygulamaya geçirdi. Rosatom’un 2024 yılına kadar toplam kapasitesi yaklaşık 1,2 GW (Giga Watt) olacak bu rüzgar santrallerini devreye alması bekleniyor.

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