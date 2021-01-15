Genç yetenek Barkan Canbolat, dünyanın en iyi 4’üncü gitaristi oldu

– Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı eğitiminden geçen yıl mezun olan lise öğrencisi 16 yaşındaki Barkan Canbolat, Çin'de düzenlenen Uluslararası Müzik Yeteneği Çevrimiçi Yarışmasında dünyanın en iyi 4’üncü gitaristi oldu.

Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, henüz 7 yaşında gitar ile tanışan Barkan Canbolat, sonrasında müzik öğretmeninin yönlendirmesiyle MEÜ Devlet Konservatuvarı Gitar Bölümü eğitmenlerinden Can Erdoğan ile profesyonel gitar eğitimine başladı. Canbolat, eğitimine devam ederken aynı zamanda konservatuvar yarı zamanlı gitar eğitimine de büyük özveri ile devam ettiği dönemde, 2017 yılında ilk girdiği yarışma olan İstanbul Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışmasında birinci oldu. Aynı yıl Romanya'da düzenlenen yarışmada üçüncü, 2018'de Bulgaristan'da düzenlenen yarışmada ikinci ve 2019'da düzenlenen Uluslararası İstanbul Gitar Yarışmasında yaş kategorisi olmayan alanda ikinci olan Canbolat, konservatuvar eğitimini başarıyla tamamladı.

Canbolat, son olarak Çin’de düzenlenen yarışmaya katıldı. Pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen ve ABD, Almanya, Kanada, İtalya ve daha birçok ülkeden genç yeteneğin mücadele ettiği uluslararası gitar yarışmasında Barkan Canbolat, rakiplerini geride bıkarak 4’üncü oldu. Bu başarısıyla dünyanın en iyi genç gitaristleri arasına giren Canbolat, aynı zamanda yarışmada derece alan tek Türk müzisyen oldu.

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