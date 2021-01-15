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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Belediyesi, atık malzemeleri dönüştürerek tasarruf sağlıyor

İHA

Tarsus Belediyesi, atık malzemeleri dönüştürerek tasarruf sağlıyor

– Mersin’in Tarsus Belediyesi, atık malzemeleri geri dönüştürerek yeniden kullanıma sunuyor. Belediyenin bu çalışmasıyla ihtiyaç duyulan hizmetler için harcanacak para belediyenin kasasında kalırken, hurda fiyatına satışa sunulacak malzemelerden üretilen hizmet araçları halkın kullanımına sunularak binlerce TL tasarruf sağlanıyor.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belediye tesisleri içerisinde bulunan hurdalığa atılan malzemeleri tamir edip, onarımını yaparak, kullanılır hale getiriyor. Ekipler, atıl halde bulunan demir ve profillerin parçalarını birleştirerek işe yarar bir hale getirip, mahallelerdeki eksikleri ve kurum içerisinde bulunan birimlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Atıl halde olan bankların, koltukların, sandalyelerin eksiklerini tespit eden ekipler, tamirini yapıp, boyayarak kullanılır hale getiriyor.

“Bu çalışma belediyemizi büyük bir maliyetten kurtarıyor”
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ekiplerin geçmiş dönemde hurda diye hurdalık bölümüne atılan malzemeleri ayrıştırıp korozyona uğramamış olan parçaları geri dönüşümle kullanıma hazır hale getirerek hizmete kazandırdıklarını belirtti. Belediyede kullanılabilir halde olan bir iğnenin dahi israf olmaması için çabaladıklarını ifade eden Başkan Bozdoğan, “Uzun süredir hurdalığa atılmış olan işe yarar malzemeleri Park Bahçeler Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcımız Osman Polat’ın direktifinde, Müdürümüz Ali Haydar Ölmez’in koordinesinde, kaynakçı emekçi arkadaşlarımızla birlikte geri dönüşümle kullanıma kazandırıp belediyemizin ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu çalışma belediyemizi büyük bir maliyetten kurtarıyor. Hurda dedikleri demirler, alüminyum parçalar ve profillerden bankları, koltukları, sandalyelerin kırıklarını tamir edip, kaynak yapıp, boyayarak kullanıma hazır hale getirerek gerekli yerlere dağıtımını yapıyoruz. Yine geçmiş dönemden kalan her birinin değeri 8090 bin TL olan, ancak onarımına bile gerek duyulmadan bir kenara atılan 3 adet çim biçme traktörünün sağlam parçalarını bir araya getirip masraf bile etmeden 2 tane çalışır halde çim biçme makinesini hizmete geri kazandırdık. Fidanlık içerisine 4 adet çiçek yetiştirme serasını yine eski yönetimin hurda diye attığı profillerden imal ederek Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün hizmetine sunduk. Önümüzdeki 2 yıl daha hurdalıktan çıkarıp ülke ve de belediyemiz ekonomisine katkı sağlayarak kullanacağımız hurda diye atılan malzemelerden çok daha tasarruf yapacağız” dedi.

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