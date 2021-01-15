3 Ocak şiir yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Toroslar Belediyesinin, Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) ile birlikte düzenlediği '3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu' konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın, milli mücadele ruhunun yaşatılması ve yeni nesle aktarılması amacıyla önem verdiği etkinliklerden biri olan '3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu' konulu şiir yarışmasına bu yıl da 79 eserle rekor katılım oldu. 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak organize edilen şiir yarışması, Türkiye'nin çeşitli illerinden yoğun ilgi gördü.

'Mersinim için' adlı eseriyle merkez Yenişehir ilçesinden Abdullah Coşkun'un birinci, 'Mersin Destanı' eseriyle Tarsus'tan Mevlüt Yavuz'un ikinci, '3 Ocak İzdüşümü' adlı eseriyle ise Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinden Mustafa Sade'nin üçüncü olduğu yarışmanın ödül töreni, Yunus Emre Kültür Merkezinde pandemi kuralları çerçevesinde yapıldı.

Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altının verildiği yarışmada Toroslar Belediyesi Başkanvekili Adnan Baş ve protokol üyeleri tarafından jüri üyelerine de çiçek ve plaket takdim edilerek teşekkür edildi. Ayrıca yarışmaya eser gönderen tüm katılımcılara da günün anısına teşekkür belgeleri verildi.

Milli mücadele ruhunun yeni nesle aktarılmasının amaçlandığı yarışmaya katılarak Mersin'in kurtuluş mücadelesini en güzel ifadelerle mısralara döken ve jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucu dereceye giren yarışmacıların eserleri katılımcılardan da tam not aldı.

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