Bozyazı'da, seyrine doyumsuz manzara

Mustafa GÜMÜŞ/BOZYAZI (Mersin), (DHA)MERSİN'in Bozyazı ilçesinde Sini Çayı'nın denize döküldüğü noktada gün batımı, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Bozyazı ilçesinde Sini Çayı'nın deniz döküldüğü bölümde balık tutan vatandaşların gün batımı ile buluşmasıyla güzel görüntüler ortaya çıktı. Batan güneşin ışınlarının bulutların arasından süzülerek deniz yüzeyine yansıması, an be an görüntülendi. Balık tutan vatandaşlar ise manzaranın keyfini çıkardı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Bozyazı Mustafa GÜMÜŞ

2021-01-16 09:05:47



