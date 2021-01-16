Doğu Akdeniz için yağmur ve fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz Bölgesi için yağmur ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz’de 17 Ocak Pazar günü sabah saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (5075 km/sa) kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın, pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Antalya çevrelerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların ise bugün Antalya’nın doğu ilçelerinde ve Mersin’in batısındaki Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar ilçelerinde aralıklarla kuvvetli (2150 kg/metrekare), Antalya'nın Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde çok kuvvetli (5175 kg/metrekare) olması bekleniyor. Bölgede rakımı 1300 metrenin üzerinde olan yerlerde yağışın kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.