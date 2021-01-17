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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesi, yeni doğumlarla büyüyor

İHA

'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesi, yeni doğumlarla büyüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen 'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesi kapsamında dağıtılan küçükbaş hayvanların sayısının, yeni doğumlarla birlikte çoğaldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal kesimde hayvancılığın desteklenmesi ve köyden kente göçün azaltılması amacıyla başlatılan proje kapsamında dağıtılan bin 500 küçükbaş hayvan sayısı, yeni doğumlarla arttı. Hayvancılıkla uğraşan üreticiler için önemli bir kazanç kapısı olan proje, yeni doğumlarla büyürken, üreticinin de kazancını artırıyor.
“Dokuz tane yavrumuz var”
Silifke’nin Hüseyinler Mahallesi’nden Sezgin Yetiş, 9 Eylül’de küçükbaş hayvanlarını teslim alan üreticilerden biri. Projeyi televizyondan duyduğunu ifade eden Yetiş, “Müracaat ettim. Hatta 'bana çıkmaz' diye de biraz karamsardım. Sonra duydum ki, bana da çıkmış. Çok sevindim. Mallarımızı aldık. O gün bugündür bakıyoruz” dedi.
Bir yavrunun doğumunu yeni yaptırdıklarını söyleyen Yetiş, “Dokuz tane yavrumuz var. Dün akşam biri sancılıydı gütmeden geldikten sonra. Beş defa geldim gittim. Karanlıkta elektrikle bakıyorum. En sonunda doğumu yaptırttık. Yavruların altı tanesi erkek üç tanesi dişi” diye konuştu.
“Bu projenin ekonomimize çok büyük bir katkısı oldu”
Yetiş, gözü gibi baktıkları hayvanların yavrularının doğumunun kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, “Bu projenin ekonomimize çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum. Kuzular ilk doğduğunda çok sevindik, biraz da şaşırdık, çok güzel bir duygu. Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum bu konuda. Allah kendinden razı olsun. Bize büyük bir katkıda bulunacak” ifadelerine yer verdi.
“Ocak ayına müjdeli haberlerle girdik”
Küçükbaş hayvanların teslim edildiği andan itibaren üreticiye destek olmaya devam ettiklerini kaydeden Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Ziraat Mühendisi Dilek Tüney Bebek, “Ocak ayına müjdeli haberlerle girdik. Biz bu hayvanları yetiştiricilerimize gebe vermiştik. Hiç sene kaybetmeden doğumlarımız başladı. Bu yıl yetiştiricilerimiz geçimlerini sağlayacak kadar gelir elde edecekler. Projenin amacı da buydu zaten. Umarım hızla bütün yetiştiricilerimizin kuzu ve oğlaklarının doğum haberini alırız” diye konuştu.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 5 yıl sürecek projesinin ilk yılında 60 üreticiye ulaşıldığını belirterek, “İlk yıl 60 üreticiye 25 küçükbaş hayvan veriyoruz. Toplamda 5 yıllık proje. 5 yılın sonunda damızlık popülasyonuna 7 bin 500 yeni hayvan katıyoruz. Üretici seçimini yaparken öncelikli olarak kadınlara ve gençlere önem verildi. Mersin genelinde 60 üreticinin 27’si kadın üretici. Bu çok güzel ve önemli. Her alanda kadın desteklensin diyoruz” dedi.
Küçükbaş hayvanlar birlik üyelerinden alınıyor
Proje kapsamında üreticilere verilen küçükbaş hayvanlar, Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliğine üye olan ve damızlık fazlası olan yerli üreticilerden alınıyor. Böylece birliğe üye yetiştiricilerin de hayvanı olmayan üreticilerin de projeden faydalanması sağlanıyor. 60 üretici ile başlayan proje sonunda yetiştirici sayısı 300’e çıkacak. 25 baş küçükbaş hayvanla desteklenen yetiştiricinin 5 yıl sonunda 139 baş damızlık hayvanı olması öngörülüyor.
Proje paydaşlarına verilen hayvanlar, ikinci yıldan sonra üç yıl içerisinde peyder pey alınarak yeni kurulacak olan işletmelere verilecek ve böylece projenin sürdürülebilirliği sağlanacak. Hayvan sayısının artması ile hem üretici kazanacak hem de hayvancılık sektöründe ülke ekonomisine katkı sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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