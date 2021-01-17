Mersin'de bir hekim koronavirüse yenildi 



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)-MERSİN'in Erdemli ilçesinde koronovirüse yakalanan Dr. Mehmet Yaşar Karabacak (52), sevk edildiği ve tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Alata Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi doktorlarından Mehmet Yaşar Karabacak bir ay önce rahatsızladı. Baş ağrısı, yüksek ateş ve eklem ağrılarıyla Erdemli Devlet Hastanesi'ne başvuran Dr. Mehmet Yaşar Karabacak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bir süre Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Dr. Mehmet Yaşar Karabacak, durumunun kötüleşmesi üzerine Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 20 gündür tedavi gören Karabacak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Evli ve iki çocuk babası Mehmet Yaşar Karabacak'ın cenazesinin 18 Ocak Pazartesi günü Erdemli Alata Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2021-01-17 13:21:59



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