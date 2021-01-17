Mersin Şehir Hastanesinden 'aşı zinciri' kampanyası

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, Covid19'a karşı başlatılan aşı uygulamasını teşvik etmek amacıyla sosyal medya üzerinden '#aşızinciri' etiketiyle kampanya başlatıldı.

Çin'den alınan 'CoronaVac' aşısı, Türkiye'de 14 Ocak tarihi itibariyle sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlarken, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi de sosyal medya hesaplarından, aşılanan sağlık çalışanlarına ilişkin fotoğraflar paylaşarak, aşı zinciri kampanyası başlattı.

Aşı yapılmasını teşvik etmek amacıyla '#aşızinciri' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Yağmur sonrası gelen güneşli bir Mersin sabahından merhaba. Bayram havasında geçen aşılama takviminde birçok çalışanımızı aşılamanın sevincini yaşıyoruz. Sağlıklı günlere hep birlikte yaklaşıyoruz. Peki ya, sende durum nedir? @adanasehireah #aşızinciri @saglikbakanligi." ifadeleri yer aldı.

Kamyanyaya Adana'dan destek geldi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi de yaptığı paylaşımla kampanyaya destek verdi. Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Merhaba @MersinSehirHst. Adana'da hava çok güzel. Personelimiz heyecanla aşı olmaya devam ediyor. Sen de durum nedir? @ankarasehirhast #aşıileaşıyoruz #aşızinciri" ifadelerine yer verildi.

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