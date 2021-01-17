MESKİ, Erdemli'de içmesuyu çalışmalarını sürdürüyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresince (MESKİ), Erdemli ilçesi Şahna Mahallesinin uzun yıllardır devam eden içmesuyu temini sorununun çözümü için başlatılan çalışmaların sona erdiği bildirildi.

MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, yatırım tutarı 2 milyon 276 bin lira olan içmesuyu imalatları kapsamında Üzümlü Mahallesinde bulunan mevcut su deposundan yapılan terfi merkezi ve yaklaşık 4,5 kilometre terfi hattı vasıtasıyla yeni yapılan 100 metreküp su deposuna içmesuyu iletiliyor. Şahna deposundan döşenen yaklaşık 11,5 kilometre şebeke hattı ile mahalle sakinlerinin evlerine yeterli debide içmesuyu temin ediliyor.

Şahna Mahalle Muhtarı Cumali Toker, köylerinde daha önce hiç içmesuyu olmadığını belirterek, “Vatandaşlar içmesuyunu bu civar köylerden tankerle, taşımayla getiriyordu. Sağlıksız bir suyumuz vardı. Ama şimdi Vahap Seçer Başkanım göreve geldiği ilk günden itibaren yoğun bir çalışmayla köyümüze içmesuyunu getirdi. Sevinçliyiz, mutluyuz, güzel, kullanılabilir bir içmesuyumuz oldu. Güzel bir tesis oldu her şeyiyle. 2 tane pompa yaptılar. Bir tane jeneratör kurdular. Depomuz çok güzel oldu. Değişik yerlerde yangın vanaları oldu. Şu anda içmesuyumuz aktı. Evlerde insanlar güzel bir şekilde kullanıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum" dedi.

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