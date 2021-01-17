Mersin'de aile hekimi Covid-19'dan hayatını kaybetti

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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir aile hekimi, Covid19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Erdemli ilçesi Alata Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Yaşar Karabacak'ın Covid19 sebebiyle tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği belirtilerek, "Mersin sağlık camiası olarak merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabır ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

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