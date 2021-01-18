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AHBİB 40’ı aşkın ülkede ihracatını artırdı Hüseyin Arslan, 2020'de 14,86 artış yakalayıp, 1 milyar 214 milyon dolarlık ihracat başarısına imza attıklarını açıkladı

İHA

AHBİB 40’ı aşkın ülkede ihracatını artırdı Hüseyin Arslan, 2020'de 14,86 artış yakalayıp, 1 milyar 214 milyon dolarlık ihracat başarısına imza attıklarını açıkladı

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, 2020 yılında 14,86 artış yakalayıp, 1 milyar 214 milyon dolarlık ihracat başarısına imza attıklarını açıkladı. Arslan, AHBİB olarak Türkiye’nin toplam bakliyat ihracatının yüzde 76,7’sini gerçekleştirdiklerini vurguladı.
10 bin yılı aşkın süredir birçok medeniyetin temel gıda ürünü olan bakliyatın üretimi ve tüketimi konusundaki farkındalığın korona virüs salgını döneminde katlanarak arttığını, bulaşıcı hastalıktan korunmak için evlerine kapanan milyarlarca insanın sağlıklı ve güvenilir gıda olarak hububat ve bakliyat tüketimine ağırlık verdiğini ifade eden Başkan Hüseyin Arslan, AHBİB olarak 2020’de Afrika, Orta Doğu, Asya, Amerika ve Avrupa kıtasındaki 40’ı aşkın ülkede ihracat artışları sağladıklarını dile getirdi.

Bakliyat ve makarna geleneksel tüketim zincirine eklendi
7,30 milyar dolarlık ülke geneli sektör ihracatından yüzde 16 pay aldıklarını aktaran Başkan Arslan, “İç pazarda vatandaşlarımızın taleplerini fazlasıyla karşılayıp, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılara karşı tüm imkânlarımızı seferber ederek, 182 ülkeye ihracatımızı devam ettirdik. İnsanlar, evlerinde yiyecekleri ekmeklerini kendileri üretirken, besin değeri yüksek, hazırlanması kolay ve ucuz olan bakliyat ürünleri ile makarnaya ağırlık verdi. Dünya genelinde bu gıdaların tüketiminde beş katına varan oranlarda artış yaşandı. Mercimek, nohut, fasulye, bulgur ve makarna ürünleri salgın döneminde geleneksel tüketim alışkanlıkları zincirine eklendi” dedi.

“En fazla pastacılık ürünleri ihraç ettik”
Türkiye’nin bakliyat, makarna ve bulgur üretim kapasitesinin yeterli düzeyde olduğunu, ithalatı yapılan buğday, mercimek ve nohutun da işlenerek ihraç edildiğini ifade eden Başkan Arslan,” AHBİB olarak 2020 yılında yüzde 27’lik pay ve 313,6 milyon dolar değer ile en çok pastacılık ürünleri (makarna, tatlı bisküvi ve gofret) ihraç ettik. Yüzde 24 pay 283,8 milyon dolar değer ile bakliyat ürünleri ikinci sırada, yüzde 11 pay ve 125,8 milyon dolar değer ile bitkisel yağlar üçüncü sırada yer aldı. Tüm ürün grupları içinde yıl boyunca en fazla paya yüzde 16 ile kırmızı mercimek sahip oldu. Kırmızı mercimekte ihracatımızı yüzde 82 artırarak 194 milyon dolar değere ulaştık” diye konuştu.

184,5 milyon dolar değer ile Irak lider pazar
AHBİB’in 2020 yılı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Arslan, “2020’de 1 milyon 607 bin ton ürünü dünya pazarlarında değerlendiren Birliğimizin en çok ihracat yaptığımız ülke Irak oldu. Yüzde 16 artış sağladığımız Irak’a 184,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkeyi 95,7 milyon dolar ile Suriye ikinci ve 60,1 milyon dolar ile Sudan üçüncü sırada takip etti. 2020’de ihracatımızı en çok artırdığımız ülkelere baktığımızda Umman, Cibuti, Çin, Bangladeş, Venezuela, Kamerun, Kenya, Tayland, Türkmenistan, Endonezya dikkati çekiyor” dedi.

“İsrafı önlemek için kuru gıdada tedbirler alınmalı”
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle yaşanan krizden kurtulma konusunda daha dirençli ve sağlam gıda sistemleri tesis edilmesi ve israfın önlenmesi gerektiğini ifade eden Başkan Arslan, uzun raf ömrüne sahip kuru gıda ürünlerinde son tüketim tarihi (STT) yerine tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) uygulamasına geçilmesinin yararlı olacağını belirtti. Arslan, “Özellikle bakliyat ve hububat gibi kuru gıda ürünlerinde israf oranını düşürmek için son kullanma tarihi uygulamasının esnetilmesi gerekiyor. Çünkü hububat ve bakliyat çeşitleri böceklenene kadar uzun bir dönem boyunca rahatlıkla tüketilebiliyor. Son kullanma tarihi tüketicilerde yanlış bir bilinç oluşturuyor ve tüketime uygunluğu devam eden gıdalar çöpe atılıyor. Son kullanma tarihi yerine tavsiye edilen tüketim tarihi uygulamasının derhal başlatılması gerekiyor” diye konuştu.

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