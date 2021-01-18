Yılbor’da hedef Endonezya pazarı

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal, Yılbor Plastik Boru Fabrikasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım’dan bilgi aldı. Yıldırım, “Endonezya bizim için çok büyük ve önemli bir pazar. Endonezya’da çalışmalar yapmak istiyoruz” dedi.

İhracata büyük önem veren Yılbor Plastik Boru, Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal ile MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli’yi fabrika binasında misafir ederek üretim hatlarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Fabrikanın, MTSOB içerisinde 2008 yılında faaliyete geçtiğini ifade eden Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, “Firmamız toplam 150 çalışanımızla 65 bin metrekarelik alanda faaliyet göstermektedir. 2018 yılında ihracat satışları, toplam satışlarda yüzde 40’lık bir paya sahipken, 2019 yılında bu pay yüzde 60 civarına ulaşmıştır. Yıllık 60 bin ton üretim kapasitesine sahip olan firmamız, inşaat sektörüne yönelik ürünlerin üretimini gerçekleştirmektedir. Firmamızda inşaat sektörüne yönelik alt ve üst yapı gurubunda yer alan tüm ürünler giriş kontrolden başlayarak sevkiyata kadar tüm aşamalar EN ürün standartları ve ISO 9000 standartları göz önünde bulundurularak akredite laboratuvar gözetiminde üretilmektedir. Üst yapı grubunda PVC Atık Su Boru & Ek Parçaları, PPRC ve Kompozit Boru & Ek Parçaları üretimi gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte, alt yapı grubunda yer alan PE100 ve PVC Temiz Su Borusu imalatı gerçekleştirmektedir” diye konuştu.



“Endonezya pazarına açılmak istiyoruz”

Endonezya Pazarına açılmak istediklerini belirten Yıldırım, “Yıllık olarak 13 milyon dolarlık bir ihracat hacmimiz var. 2020 yılında ihracat ağırlığımız olan ülkeler arasında Nijerya, Libya, Lübnan, Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan, Makedonya, Kosova, KKTC, Irak, Suriye, Katar, Romanya ve Azerbaycan bulunuyordu. 2021 yılında yeni pazar arayışındayız. Bu anlamda Endonezya bizim için çok büyük ve önemli bir pazar. Sizlerin de destekleri ile Endonezya’da çalışmalar yapmak istiyoruz. Sizlerle ikili ilişkilerimizi geliştirerek yürüteceğimiz çalışmaların her iki ülke için de faydalı olacağı görüşündeyiz. İhracat tecrübemiz oldukça yüksek ve dış pazardaki ağırlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Iqbal ise yapılan çalışmaları üretim hatları başında inceleyerek, “Önümüzdeki günlerde Mersin’in liman avantajını da kullanarak her iki ülke açısından olumlu çalışmalara imza atacağız. İki ülkenin ticari hacminin artmasında siz iş adamlarımıza büyük görev düşüyor. Pandemi döneminin sona ermesi ile birlikte iş adamlarımızı bir araya getirecek projeler için çalışmaya başlayacağız” dedi.

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