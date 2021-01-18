Akdeniz’de, pandemi sonrası verilecek kurslar anketle belirleniyor

– Akdeniz Belediyesi, pandemi sonrası verilmesi planlanan meslek kursları için mahallelerde anket düzenliyor. Mesleki kurs ve eğitimler, saha araştırmaları sonucu vatandaşların talepleri dikkate alınarak belirlenecek.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan mahalle evleri ile kültür sanat evlerinde verilen ve bugüne dek binlerce insanın meslek ve beceri kazandığı kurslara pandemi önlemleri nedeniyle ara verilmişti. Yeni dönemde, korona virüse (Covit19) karşı geliştirilen aşıların verdiği umut ve alınan sıkı önlemlerle birlikte salgının etkisini yitirmeye başlamasıyla mahalle ve kültürsanat evlerinde, alanında uzman kişiler aracılığıyla verilen kurslara tekrar başlanması planlanıyor.



İstenen kurs ve eğitimler, anket yöntemiyle vatandaşlara soruluyor

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Akdeniz Belediyesine bağlı Kültür ve Sanat Evlerinde açılması hedeflenen kurslarla ilgili müdürlük personeli, saha çalışmaları ile vatandaşlara ulaşıyor. Bu sayede ekipler, anket yöntemiyle mahalle sakinlerinin talep ettiği kurs çeşitlerini, mesleki ve beceri eğitimleri tespit ediyor. Anketlerle Akdeniz sakinlerine ulaşan ekipler, açılması planlanan ve talep edilen kurslar hakkında da vatandaşları bilgilendiriliyor.

Pandemi dönemi öncesi yoğun bir şekilde düzenlenen birbirinden farklı onlarca mesleki ve beceri eğitim kursu sayesinde özellikle mahalleli kadınlar ve gençler, hem meslek edinip aile bütçelerine katkı sağladı hem de boş vakitlerini verimli değerlendirdi. Mahalle evlerinde; resim, heykel, tiyatro, seramik, mozaik, giyim, ahşap boyama gibi 47 farklı alanda binlerce kişiye kurs verilirken, İŞKUR desteğiyle kursiyerlere günlük 30 lira tutarında bir ücret de ödeniyor.

Öte yandan; pandemi dönemi öncesi Çilek Mahallesi Kültür ve Sanat Evinde verilen kuaförlük kursunu tamamlayan genç kursiyerler de sertifikalarını aldı. Sevinç ve heyecanlarını paylaşan kursiyerler, kendilerine bu imkanı sağlayan Akdeniz Belediyesine teşekkür ettiler.

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