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Koronavirüsten ölen doktor, gözyaşları arasında toprağa verildi

DHA

Koronavirüsten ölen doktor, gözyaşları arasında toprağa verildi


Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesinde, yakalandığı koronavirüs hastalığından yaşamını yitiren Doktor Mehmet Yaşar Karabacak'ın (53) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Erdemli Alata Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan evli ve 3 çocuk babası Doktor Mehmet Yaşar Karabacak, 20 gün önce yüksek ateş şikayetiyle gittiği Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Karabacak'ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastalığı ilerleyen Dr. Yaşar Karabacak daha sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 15 gün tedavi gören Doktor Karabacak, önceki gün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Dr. Mehmet Yaşar Karabacak için mesai arkadaşları çalıştığı odadaki masasına çiçek koydu. Arkadaşları, çalıştığı Aile Sağlığı Merkezi'nde bir araya gelerek saygı duruşunda bulundu. Mehmet Yaşar Karabacak´ın cenazesi, öğle namazının ardından Alata Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2021-01-18 16:58:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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