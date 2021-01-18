Mersin Valiliğinden kediler zehirlendi iddialarına yanıt

Mersin Valiliği, bazı basın yayın organlarında çıkan “15 tane kedi zehirlendi” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını ve yapılan incelemede kedilerde zehirlenme bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında ‘15 tane kedinin zehirlendiği’ yönündeki haberlerle ilgili olarak yapılan incelemede kedi ölümlerinde zehirlenme bulgularına rastlanmamış olup, konu İl Tarım Müdürlüğümüz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz ve ilgili birimlerce takip edilmekte olup, araştırma ve incelemelere devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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